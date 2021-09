Το νέο εργοστάσιο της Ola Electric στην Ινδία, το Futurefactory, είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση καθώς απασχολεί αποκλειστικά γυναικείο εργατικό δυναμικό.

Την σχετική ανακοίνωση κοινοποίησε με ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ola Electric, Bhavish Aggarwal, λέγοντας ότι το Ola Futurefactory θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από γυναίκες.

Η εταιρεία καλωσόρισε ήδη την πρώτη παρτίδα εργαζομένων στο εργοστάσιο αυτήν την εβδομάδα. Μόλις το εργοστάσιο φτάσει στην πλήρη δυναμικότητά του, υπολογίζεται ότι θα έχει πάνω από 10.000 γυναίκες υπαλλήλους, πρόσθεσε ο Aggarwal.

Πρόσθεσε ότι το Ola Futurefactory θα γίνει το «μεγαλύτερο εργοστάσιο μόνο για γυναίκες στον κόσμο» και επίσης «το μόνο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων για γυναίκες παγκοσμίως».

Η Ola Electric εργάζεται πάνω στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση των γυναικών σε «βασικές δεξιότητες κατασκευής», έτσι ώστε να είναι πλήρως υπεύθυνες για τη διαδικασία παραγωγής κάθε οχήματος που κατασκευάζεται στο Futurefactory, πρόσθεσε ο Aggarwal.

«Οι επαγγελματικές αυτές ευκαιρίες στις γυναίκες βελτιώνει όχι μόνο τη ζωή τους αλλά και τη ζωή των οικογενειών τους και μάλιστα ολόκληρης της κοινότητας. Στην πραγματικότητα, μελέτες δείχνουν ότι μόνο η παροχή ισοτιμίας των γυναικών στο εργατικό δυναμικό μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της Ινδίας κατά 27%.

»Αλλά αυτό απαιτεί ενεργές και συνειδητές προσπάθειες από όλους μας, ειδικά στη μεταποίηση όπου η συμμετοχή παραμένει η χαμηλότερη σε μόλις 12%. Για να είναι η Ινδία ο παραγωγικός κόμβος σε ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην εξάσκηση και τη δημιουργία απασχόλησης για το γυναικείο εργατικό δυναμικό μας», δήλωσε ο Aggarwal.

Οι πωλήσεις των ηλεκτρικών σκούτερ Ola S1 και S1 Pro είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτό δεν συνέβη καθώς η Ola Electric αντιμετώπισε κάποια τεχνικά ζητήματα.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία μετέθεσε την ημερομηνία για τα σκούτερ Ola S1 και S1 Pro κατά μια ολόκληρη εβδομάδα και οι αγοραστές θα μπορούν πλέον να ολοκληρώσουν την αγορά από τις 8 το πρωί στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αυτονομία για το Ola S1 είναι 121 χιλιόμετρα και για το Ola S1 Pro είναι 181 χιλιόμετρα. Η Ola Electric θα παρέχει φορητό φορτιστή 750 W στα S1 και S1 Pro και σύμφωνα με την εταιρεία η πλήρης οικιακή φόρτιση του S1 θα διαρκεί περίπου 4 ώρες και 48 λεπτά, ενώ μια αντίστοιχη φόρτιση για το S1 Pro θα διαρκεί 6 ώρες και 30 λεπτά.

Η Ola δημιουργεί επίσης το δίκτυο γρήγορης φόρτισης «Hypercharger» σε όλη την Ινδία, όπου οι χρήστες θα μπορούν να φορτίσουν τα σκούτερ για να κινηθούν περίπου 75 χιλιόμετρα σε μόλις 15 λεπτά.

Η Ola Electric θα έχει σταθερούς σταθμούς φόρτισης (συμπεριλαμβανομένων των σημείων αργής και γρήγορης φόρτισης) σε 100 πόλεις στην Ινδία κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας των S1 και S1 Pro καλύπτοντας στην ολοκλήρωση του project περισσότερες από 400 πόλεις.

Η Ola Electric έχει χτίσει το εργοστάσιο Futurefactory σε περίπου 500 στρέμματα γης στην περιοχή Krishnagiri του Tamil Nadu. Το Futurefactory έχει τη δυνατότητα παραγωγής 1 σκούτερ κάθε 2 δευτερόλεπτα.

India’s women will bring the EV revolution from India to the world!



When women are equal participants in India’s economic growth, India will lead the world!#JoinTheRevolution pic.twitter.com/65LBJOcykM