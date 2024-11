ΟΗΕ: Το 2024 ήταν η πιο φονική χρονιά για το προσωπικό ανθρωπιστικών οργανώσεων - 281 έχουν σκοτωθεί έως τώρα

Σε έναν απολογισμό που έκανε ο ΟΗΕ, διαπίστωσε ότι το 2024 ήταν η «πιο φονική χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για το προσωπικό ανθρωπιστικών οργανώσεων», σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του(OCHA).

Το αρνητικό ρεκόρ των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, που πέθαναν είναι 281 μέχρι στιγμής φέτος τη ζωή του στον κόσμο. Μέσα από ανακοίνωσή του, το OCHA επικαλείται τα στοιχεία της βάσης δεδομένων για την ασφάλεια των εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής Aid Worker Security Database.

«Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τη δουλειά του Θεού και σε αντάλλαγμα σκοτώνονται. Τι στο διάβολο;», δήλωσε ο Γενς Λάρκε, ο εκπρόσωπος του OCHA σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώνονται με πρωτοφανή ρυθμό, το θάρρος και η ανθρωπιά τους συγκρούονται με τις σφαίρες και τις βόμβες», σημειώνει παράλληλα στην ανακοίνωση που εκδόθηκε ο νέος αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και συντονιστής της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Τομ Φλέτσερ.

#BREAKING UN says 2024 is now humanitarian aid workers' 'deadliest year on record' with death of 281 aid workers globally, with war in Gaza driving up numbers pic.twitter.com/IsOqvSZCKg