Οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή με περιοδεία στην Ευρώπη

Για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, οι Radiohead ανακοίνωσαν περιοδεία, επειτά από εβδομάδες κατά τις οποίες εμφανίστηκαν μυστηριώδη φυλλάδια της μπάντας σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Το συγκρότημα θα δώσει τέσσερις συναυλίες στο Ο2 Arena του Λονδίνου στις 21, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου 2025, ενώ θα εμφανιστεί επίσης στη Μαδρίτη, τη Μπολόνια, την Κοπεγχάγη και το Βερολίνο.

Η τελευταία φορά που οι Radiohead έπαιξαν ζωντανά ήταν το 2018, όταν ολοκλήρωσαν την περιοδεία του άλμπουμ «A Moon Shaped Pool» στις ΗΠΑ, έχοντας προηγουμένως εμφανιστεί ως headliners στο φεστιβάλ Glastonbury.

Ο ντράμερ Φίλιπ Σέλγουεϊ επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό της μπάντας στο Instagram ότι τα μέλη επανενώθηκαν πέρσι «απλώς για την πλάκα» και μπήκαν σε στούντιο πρόβες. «Ύστερα από επτά χρόνια, ήταν υπέροχο να ξαναπαίξουμε τα τραγούδια και να συνδεθούμε με μια μουσική ταυτότητα που είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας», έγραψε. «Αυτό μας έκανε να θέλουμε να ξαναπαίξουμε ζωντανά και ελπίζουμε να σας δούμε σε κάποια από τις συναυλίες.»

Προς το παρόν έχουν ανακοινωθεί μόνο πέντε πόλεις, αν και ο Σέλγουεϊ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν και άλλες ημερομηνίες.

Μετά το 2018 τα μέλη ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές. Ο Τόμ Γιορκ και ο Τζόνι Γκρίνγουντ σχημάτισαν το side project The Smile, ενώ ο Γκρίνγουντ συνέχισε παράλληλα την πορεία του ως βραβευμένος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Ο αδελφός του, Κόλιν Γκρίνγουντ, συνεργάστηκε με τους Nick Cave & the Bad Seeds, ενώ ο Εντ Ο’ Μπράιεν ετοιμάζει τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο ως EOB. Το καλοκαίρι του 2024 ο Τζόνι Γκρίνγουντ αντιμετώπισε σοβαρή λοίμωξη που τον οδήγησε ακόμη και σε μονάδα εντατικής, γεγονός που ανάγκασε τους The Smile να ακυρώσουν συναυλίες.

Η διαδικασία προεγγραφής για την αγορά εισιτηριών ξεκινά την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), μέσω του Radiohead.com.

Radiohead: Οι ημερομηνίες της περιοδείας

Μαδρίτη, Movistar Arena – 4, 5, 7 & 8 Νοεμβρίου

Μπολόνια, Unipol Arena – 14, 15, 17 & 18 Νοεμβρίου

Λονδίνο, The O2 – 21, 22, 24 & 25 Νοεμβρίου

Κοπεγχάγη, Royal Arena – 1, 2, 4 & 5 Δεκεμβρίου

Βερολίνο, Uber Arena – 8, 9, 11 & 12 Δεκεμβρίου

Με πληροφορίες από BBC

