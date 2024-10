Ο «αθόρυβος» μπασίστας των Radiohead απαθανάτιζε για χρόνια, στιγμές τους και μόλις τις δημοσίευσε

Ο Colin Greenwood παίζει μπάσο σε ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα του κόσμου, τους Radiohead, αλλά για εκείνον, η φήμη «έσβηνε» κάθε φορά που κατέβαινε από τη σκηνή.

Ο Greenwood, που λίγες φορές απασχόλησε την κοινή γνώμη, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, που παραπέμπει περισσότερο σε μια συλλογή φωτογραφιών της μπάντας, με τίτλο «How to Disappear: (Πώς να εξαφανιστείτε): A Portrait of Radiohead».

«Το να κρατάς μια φωτογραφική μηχανή και να τραβάς φωτογραφίες είναι ένας ωραίος τρόπος να κρύβεσαι πίσω από κάτι, ενώ όλα τα άλλα συμβαίνουν μπροστά σου. Μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως ασπίδα όσο και ως οπτικό πεδίο» δήλωσε ο Greenwood στο CNN.

Το «How to Disappear» περιλαμβάνει εικόνες από τα παρασκήνια των Radiohead από το «Hail to the Thief» του 2003 μέχρι το «A Moon Shaped Pool» του 2016. Πολλές από τις φωτογραφίες δεν έχουν κοινοποιηθεί στο παρελθόν. O Greenwood χρησιμοποιεί τη συλλογή, μεταξύ άλλων και για να μπορέσει να αφηγηθεί μέσα από 10.000 λέξεις, την ιστορία των Radiohead με δικά του λόγια.

Οι εικόνες, τραβηγμένες από διαφορετικές επαγγελματικές κάμερες και δείχνουν το συγκρότημα, άλλοτε μέσα στο στούντιο, άλλοτε στην εξοχή του Oxfordshire της Αγγλίας, να κάνει διαλείμματα στον κήπο και άλλοτε να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του, ταξιδεύοντας ή κάνοντας πρόβες.

Αυτές οι ήσυχες, οικείες και ίσως σουρεαλιστικές εικόνες δίνουν στη συνέχεια τη θέση τους σε εκθαμβωτικά πλάνα με τα φώτα της σκηνής και το συγκρότημα να παίζει μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές.

Ο Greenwood άρχισε να ασχολείται με τη φωτογραφία αφού ολοκλήρωσε τη φοίτησή του στο κολέγιο και από τότε, αυτός έγινε ο αγαπημένος του τρόπος να εκφράζει την περιέργειά του για τον κόσμο στον οποίο ζει και τον οποίο περιγράφει ως μια «εξαιρετική φούσκα που αναπηδά ανάμεσα σε στούντιο και σκηνές σε όλο τον κόσμο».

«Μου αρέσει να συγκεντρώνω φωτογραφίες που μοιράζονται τις ιδέες της ιδιωτικότητας και της οικειότητας με την παράσταση και τη δημόσια έκφραση» δήλωσε ο Greenwood.

Οι στιγμές που μοιράζεται ο Greenwood από τη σκηνή, τις απαθανάτισε στη διάρκεια τμημάτων των τραγουδιών όπου δεν παίζει το μπάσο του. «Τότε είναι που παίρνω τη φωτογραφική μηχανή και στη συνέχεια φωτογραφίζω τους φίλους μου, που δεν μπορούν να έχουν αντίρρηση επειδή είναι απασχολημένοι να παίζουν ακόμα. Εκμεταλλεύομαι το γεγονός ότι είναι απασχολημένοι οι φίλοι μου» λέει ο μπασίστας των Radiohead.

Με πληροφορίες από CNN