Οι πλημμύρες στη Λιθουανία «βυθισαν» την κεντρική Λετονία

Οι πλημμύρες στη Λιθουανία είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ένας ποταμός στην κεντρική Λετονία, κοντά στη Γέλγκαβα, όπου της προηγούμενη εβδομάδα είχαν ήδη σημειωθεί καταιγίδες και οι τοπικές αρχές φοβούνται ότι θα χρειαστεί να εκκενώσουν την περιοχή.

«Όσοι ζουν κοντά στις όχθες του ποταμού θα πρέπει να είναι έτοιμοι για να φύγουν» ανέφερε η ανακοίνωση του δήμου αυτής της φοιτητούπολης της Λετονίας. Πολλοί δρόμοι είναι ήδη αδιάβατοι.

«Συνήθως, στις πεδιάδες κοντά στον ποταμό Σβέτε βόσκουν αγελάδες. Τώρα κολυμπούν πάπιες στους δρόμους», περιέγραψε ένας αγρότης, ο Αϊγκάρς Κάρκλινς.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία την περασμένη εβδομάδα έπεσαν 193 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ημέρα, όγκος που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση δύο μηνών.

Στην πόλη Γιούρμαλα, στη Βαλτική Θάλασσα, που είναι γνωστή για τις παραλίες της, χιλιάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από τους ανέμους και πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

