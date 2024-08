Κιμ Γιονγκ Ουν: Κατηγορεί τα ΜΜΕ της Νότιας Κορέας ότι λένε ψέμματα για τους νεκρούς απο τις πλημμύρες

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας ότι διαδίδουν «ψευδή φήμη» αναφορικά με τον απολογισμό από τις πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας του, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έκαναν λόγο την Πέμπτη για πλημμύρες και καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή Σινουίτζου, κοντά στα κινεζικά σύνορα, και δημοσίευσαν φωτογραφίες του Κιμ να επιθεωρεί τις επιχειρήσεις διάσωσης από ένα φουσκωτό.

Leader Kim Jong Un plants his feet in mud, rides a cramped rubber rescue boat on a swollen river and directs military helicopters unloading evacuees on a rain-soaked runway https://t.co/e7FI8dU9UP pic.twitter.com/YItPI9aLDn