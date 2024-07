Μακελειό στην Ινδία: Τουλάχιστον 151 οι νεκροί απο τις κατολισθίσεις

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από κατολισθήσεις στους λόφους της συνοικίας Wayanad στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας, δήλωσαν οι αρχές την Τετάρτη, με τουλάχιστον 151 νεκρούς και πολλούς ακόμη αγνοούμενους.

Ισχυρή βροχόπτωση σε έναν από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς της Ινδίας κατέρρευσε τις πλαγιές των λόφων νωρίς την Τρίτη, στέλνοντας χείμαρρους λάσπης, νερού και πέτρες που πέφτουν μέσα σε κτήματα τσαγιού και κάρδαμου και μικρούς οικισμούς. Ήταν η χειρότερη καταστροφή στην πολιτεία από τις φονικές πλημμύρες το 2018.

Τουλάχιστον 151 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 187 εξακολουθούν να αγνοούνται, δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της πολιτείας, πρωθυπουργός Manoj.

