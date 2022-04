«Οι δυσαρεστημένοι Ομπάμα τερματίζουν την αποκλειστική συμφωνία τους για podcast με το Spotify»

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα αποχωρούν από το Spotify με δημοσιεύματα να τους θέλουν δυσαρεστημένους για τους όρους της συμφωνίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκλειστική παραγωγή podcast.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Ομπάμα ανακοίνωσαν το 2019 ότι θα συνεργαστούν αποκλειστικά με το Spotify για να κυκλοφορήσουν podcast μέσω της εταιρείας τους, πολυμέσων Higher Ground, σε μια συμφωνία που φημολογείται ότι κόστισε 25 εκατομμύρια δολάρια.

Τα podcast και των δύο είναι ήδη επιτυχίες. Το Renegades: Γεννημένος στις ΗΠΑ, του Μπαράκ Ομπάμα με τον μουσικό Μπρους Σπρίγκιστιν και το The Michelle Obama Podcast.

Ωστόσο, το Bloomberg ανέφερε την Τετάρτη ότι η Higher Ground θα αποχωρήσει από το Spotify όταν λήξει η τρέχουσα συμφωνία τον Οκτώβριο, επικαλούμενη τρεις ανώνυμες πηγές, που επιβεβαίωσαν ότι η Higher Ground συνομιλούσε με πιθανούς νέους συνεργάτες την ώρα που το Spotify είχε αρνηθεί να κάνει άλλη προσφορά.

Οι πηγές ανέφεραν στο Bloomberg ότι η Higher Ground είχε απογοητευτεί με την περιορισμένη εμβέλεια που παρείχε το Spotify και ήθελε να μπορεί να διανέμει ευρύτερα τις εκπομπές της.

Οι εκπρόσωποι τόσο της Higher Ground όσο και του Spotify δεν έχουν σχολιάσει ακόμη.

Οι διαφωνίες μεταξύ της Higher Ground και του Spotify αναφέρθηκαν για πρώτη φορά ευρέως τον Φεβρουάριο, με το Spotify να φέρεται να θέλει οι Ομπάμα να εμφανίζονται προσωπικά σε περισσότερες εκπομπές, αντί σε μία περιορισμένη σειρά οκτώ επεισοδίων.

Με τη σειρά τους, οι Ομπάμα επικεντρώθηκαν στην προώθηση λιγότερο γνωστών προσώπων στα podcast τους, που περιλαμβάνουν το Tell Them, το I Am, και το The Big Hit Show, το οποίο εξερευνά σημαντικές στιγμές της ποπ κουλτούρας.

Η συμφωνία των Ομπάμα με το Spotify ήρθε εν μέσω μιας έκρηξης εμπορικών συμφωνιών για το πρώην προεδρικό ζευγάρι.

Μεταξύ αυτών και μια συμφωνία με το Netflix για τη δημιουργία ταινιών και εκπομπών με το Higher Ground, ένα ρεκόρ εκδοτικής συμφωνίας για πολλά βιβλία με το Penguin Random House και εκδηλώσεις για το Live Nation.

Παρόλο που τα podcast τους θα συνεχίσουν να διανέμονται μέσω του Spotify, εάν ​​η Higher Ground υπογράψει μια μη αποκλειστική συμφωνία αλλού, η έξοδος των Ομπάμα θα ήταν σημαντικό πλήγμα για την πλατφόρμα.

Ο σουηδικός κολοσσός υπέγραψε με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο και την πρώην πρώτη κυρία ως μέρος της επιθετικής επέκτασής του στο podcasting, ξοδεύοντας περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να αποκτήσει πολλές εταιρείες και να κλείσει συμφωνίες μεταξύ άλλων με τους πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, τον Τζο Ρόγκαν και την Κιμ Καρντάσιαν.

