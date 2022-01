Οι My Bloody Valentine επέκριναν το Spotify για την εμφάνιση «ψευδών στίχων» στα, γνωστά για τους μυστηριώδεις στίχους τους, τραγούδια του συγκροτήματος.

Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2021, όταν το Spotify κυκλοφόρησε μια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να διαβάζουν τους στίχους ενώ ακούνε οποιοδήποτε τραγούδι.

«Μόλις παρατήρησα ότι το Spotify έχει βάλει ψευδείς στίχους στα τραγούδια μας εν αγνοία μας», έγραψε το συγκρότημα στο Twitter.

«Αυτοί οι στίχοι είναι στην πραγματικότητα εντελώς λανθασμένοι και προσβλητικοί. Δεν είμαστε βέβαιοι από πού τους πήραν, πιθανώς ένα από αυτά τα χαζά site με στίχους στο διαδίκτυο.»

Οι προσβλητικοί στίχοι φαίνεται να έχουν αφαιρεθεί από το Spotify στις 21 Ιανουαρίου, αλλά παραμένουν στο Musixmatch, τον ιστότοπο με τον οποίο συνεργάζεται το Spotify για την ενσωμάτωση στίχων.

Just noticed that Spotify has put fake lyrics up for our songs without our knowledge. These lyrics are actually completely incorrect and insulting. We’re not sure where they got them from, probably one of those bullshit lyrics sites on the internet