Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify, καταγγέλλοντας ότι τα έσοδα των καλλιτεχνών καταλήγουν να χρηματοδοτούν στρατιωτικές τεχνολογίες μέσω των επενδύσεων του Daniel Ek σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για πολεμική χρήση

Massive Attack
Οι Massive Attack έγιναν το πρώτο μεγάλο συγκρότημα δισκογραφικής εταιρείας που αποσύρει ολόκληρο τον κατάλογό του από το Spotify, αντιδρώντας στην απόφαση του ιδρυτή της πλατφόρμας, Daniel Ek, να επενδύσει 600 εκατ. ευρώ στην εταιρεία στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης Helsing.

Η ανακοίνωση του θρυλικού trip-hop συγκροτήματος του Μπρίστολ ήρθε ταυτόχρονα με τη συμμετοχή τους στη νέα καμπάνια No Music for Genocide, στην οποία περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες και δισκογραφικές μπλοκάρουν τη μουσική τους από υπηρεσίες streaming στο Ισραήλ.

Σε δήλωσή τους, οι Massive Attack τόνισαν ότι η απόφασή τους για το Spotify είναι ανεξάρτητη από την καμπάνια No Music for Genocide και σχετίζεται άμεσα με τις επενδύσεις του Ek στη Helsing: «Ανεξάρτητα από την καμπάνια αυτή, και δεδομένων των σημαντικών επενδύσεων του CEO του Spotify σε εταιρεία που παράγει στρατιωτικά drones και τεχνολογία AI ενσωματωμένη σε μαχητικά αεροσκάφη, ζητήσαμε από τη δισκογραφική μας να αφαιρέσει τη μουσική μας από την πλατφόρμα σε όλες τις χώρες. Το οικονομικό βάρος που ήδη κουβαλούν οι καλλιτέχνες επιβαρύνεται πλέον και με ένα ηθικό και δεοντολογικό φορτίο: τα χρήματα των ακροατών και οι καλλιτεχνικές προσπάθειες των μουσικών χρηματοδοτούν τελικά φονικές, δυστοπικές τεχνολογίες. Αρκετά είναι αρκετά. Υπάρχει κι άλλος δρόμος».

Η απάντηση του Spotify και της Helsing

Εκπρόσωπος του Spotify δήλωσε ότι η πλατφόρμα και η Helsing είναι «δύο εντελώς ξεχωριστές εταιρείες» και πρόσθεσε ότι η Helsing «δεν εμπλέκεται στη Γάζα, αλλά επικεντρώνεται στην άμυνα της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Από την πλευρά της, η Helsing ξεκαθάρισε:«Υπάρχει παραπληροφόρηση πως η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται σε άλλες εμπόλεμες ζώνες πέραν της Ουκρανίας. Αυτό δεν ισχύει. Η τεχνολογία μας έχει διατεθεί σε ευρωπαϊκές χώρες αποκλειστικά για αποτροπή και άμυνα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα»

Με αυτήν την κίνηση, οι Massive Attack προστίθενται σε μια σειρά συγκροτημάτων και καλλιτεχνών που έχουν αποσύρει τη μουσική τους από το Spotify, όπως οι King Gizzard and the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Deerhoof, Hotline TNT και οι Βρετανοί Wu Lyf.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες που στράφηκαν στο Bandcamp –όπου οι King Gizzard κατάφεραν μάλιστα να καταλάβουν και τις 27 πρώτες θέσεις του καταλόγου με ολόκληρη τη δισκογραφία τους διαθέσιμη σε «pay what you want»– οι Massive Attack δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν τη μουσική τους εκεί, καθώς ανήκουν σε μεγάλη δισκογραφική.

Η καμπάνια No Music for Genocide

Στην πρωτοβουλία No Music for Genocide συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Amyl and the Sniffers, Rina Sawayama, Jockstrap, Yaeji, Faye Webster και πολλοί ακόμη. Οι καλλιτέχνες είτε άλλαξαν τα release territories τους είτε ζήτησαν από τις εταιρείες και τους διανομείς τους να μπλοκάρουν γεωγραφικά τις κυκλοφορίες τους.

Σε ανάρτησή τους στο Instagram, οι Massive Attack συνέδεσαν τον σημερινό αγώνα με τον καλλιτεχνικό μποϊκοτάζ κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική:

«Το 1991 η μάστιγα της βίας του απαρτχάιντ έπεσε στη Νότια Αφρική, βοηθούμενη από μποϊκοτάζ και αποχές καλλιτεχνών. Η συνενοχή με εκείνο το καθεστώς θεωρήθηκε απαράδεκτη. Το ίδιο ισχύει σήμερα με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Massive Attack παίρνουν δημόσια θέση υπέρ του παλαιστινιακού λαού. Πρόσφατα δημιούργησαν, μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Brian Eno και οι Fontaines DC, μια συλλογικότητα που στόχο έχει να στηρίξει μουσικούς οι οποίοι φοβούνται να εκφράσουν ανοιχτά τη θέση τους λόγω του κινδύνου λογοκρισίας ή νομικών πιέσεων από οργανώσεις όπως η UK Lawyers for Israel.

Όπως δήλωσε το συγκρότημα:«Αυτή η συλλογική δράση αφορά την προσφορά αλληλεγγύης σε καλλιτέχνες που ζουν καθημερινά σε μια ‘γενοκτονία οθόνης’, αλλά διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά επειδή φοβούνται τη λογοκρισία και τις επιθετικές νομικές ενέργειες εναντίον τους. Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη: να τους κάνουν να σωπάσουν».

Με πληροφορίες από Guardian

