Spotify: Ο The Weeknd έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με τραγούδι που ξεπερνά τα 5 δισ. streams

Ιστορικό ρεκόρ πέτυχε το «Blinding Lights» του The Weeknd, καθώς έγινε το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Spotify που ξεπερνά το φράγμα των 5 δισεκατομμυρίων streams. Η πλατφόρμα επιβεβαίωσε το επίτευγμα με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019 ως δεύτερο single του άλμπουμ After Hours και χρειάστηκε περίπου έξι χρόνια για να φτάσει σε αυτό το εντυπωσιακό ορόσημο. Μόλις τον Ιανουάριο του 2024 είχε αγγίξει τα 4 δισεκατομμύρια streams.

Κατά την κυκλοφορία του, το «Blinding Lights» κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε για τέσσερις εβδομάδες. Παράλληλα, έγινε το πρώτο τραγούδι που διατηρήθηκε στο top 10 του ίδιου chart για ολόκληρο χρόνο.

Η τεράστια επιτυχία του αποτυπώθηκε και στην απονομή «διαμαντιού» από την RIAA, τον οργανισμό που πιστοποιεί τις πωλήσεις στις ΗΠΑ, καθώς ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα.

Πρόσφατα, το τραγούδι βρέθηκε και στην κορυφή της λίστας του Billboard με τα καλύτερα R&B/Hip-Hop κομμάτια του 21ου αιώνα, επιβεβαιώνοντας την εμβληματική του θέση στη σύγχρονη μουσική.