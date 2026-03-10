Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα των επιθέσεων», λέει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε ότι η Τρίτη θα σηματοδοτήσει «τη μέχρι τώρα πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» κατά του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Σήμερα θα αναπτυχθεί ο μεγαλύτερος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και επιθέσεων», ανέφερε ο Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο.

Δίπλα του, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα εξετάσει διάφορες επιλογές εάν του ανατεθεί η αποστολή να συνοδεύσει πλοία διαμέσου των Στενών του Ορμούζ.

Ο Κέιν πρόσθεσε ότι, παρά τη δραστηριότητα των ιρανικών δυνάμεων, αυτές δεν είναι πιο ισχυρές από όσο εκτιμούσαν οι ΗΠΑ. «Αναγνωρίζω ότι πολεμούν και το σέβομαι, αλλά δεν θεωρώ ότι έχουν μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι πιστεύαμε», είπε.

Επιπλέον, τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά ιρανικών σκαφών τοποθέτησης ναρκών. «Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει και σήμερα να εντοπίζει και να πλήττει πλοία ναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών», ανέφερε ο Κέιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στις πρώτες 10 ημέρες της εκστρατείας κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει ή καταστρέψει περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία.

Πρόθυμος ο Τραμπ για υπό όρους συνομιλίες με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δήλωσή του στο Fox News, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επικοινωνήσει με το Ιράν, όσο μαίνονται οι επιχειρήσεις Αμερικής και Ισραήλ στην Τεχεράνη.

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, σε συνέντευξή του προς τον αρχισυντάκτη διεθνών θεμάτων του Fox News, Trey Yingst.

«Είναι πιθανό, είναι πιθανό, εξαρτάται από τους όρους, πιθανό, μόνο πιθανό… Ξέρετε, κατά κάποιον τρόπο δεν χρειάζεται πλέον να μιλήσουμε, αν το σκεφτείτε πραγματικά, είναι πιθανό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Τραμπ, μιλώντας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης «Operation Epic Fury», υποστήριξε ότι ενδέχεται να ανοίξουν ξανά δίαυλοι επικοινωνίας, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Η δήλωση αυτή αντανακλά τη μακροχρόνια προτίμησή του για συμφωνίες και διαπραγματεύσεις αντί για παρατεταμένη αντιπαράθεση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Fox News