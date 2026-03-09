Ζοχράν Μαμντάνι: Έκρηξη έξω από την επίσημη κατοικία του στο Μανχάταν

Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε σε αντιισλαμική διαμαρτυρία κοντά στο σπίτι του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Δύο ύποπτοι βρίσκονται υπό κράτηση. Η διαμαρτυρία κατά του Ισλάμ οργανώθηκε από τον δεξιό influencer Τζέικ Λανγκ το Σάββατο 7 Μαρτίου. Ο Λανγκ, ο οποίος είχε λάβει χάρη για τη συμμετοχή του στην εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, ονόμασε τη διαμαρτυρία «Stop the Islamic Takeover of New York City» («Σταματήστε την ισλαμική κατάληψη της Νέας Υόρκης»).

Ο Μαμντάνι, που είναι Μουσουλμάνος, αναφέρθηκε στο «ανησυχητικό» περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το Gracie Mansion - την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης όπου ζει με τη σύζυγό του Rama Duwaji - σε δήλωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή 8 Μαρτίου. Τη στιγμή του περιστατικού ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του βρίσκονταν στο σπίτι.

«Χθες, ο λευκός υπερασπιστής της ανωτερότητας της λευκής φυλής Τζέικ Λανγκ οργάνωσε μια διαμαρτυρία έξω από το Gracie Mansion βασισμένη στη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό. Τέτοιο μίσος δεν έχει θέση στη Νέα Υόρκη. Είναι προσβολή για τις αξίες της πόλης μας και για την ενότητα που μας χαρακτηρίζει», δήλωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι «όσα ακολούθησαν ήταν ακόμη πιο ανησυχητικά».

Ο Μαμντάνι συνέχισε: «Η βία σε μια διαμαρτυρία δεν είναι ποτέ αποδεκτή. Η προσπάθεια χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού για να τραυματιστούν άλλοι δεν είναι μόνο εγκληματική, είναι και αποτρόπαια και αντίθετη με όσα πρεσβεύουμε». Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους αστυνομικούς του New York Police Department (NYPD) «που ενήργησαν γρήγορα για να κρατήσουν τους Νεοϋορκέζους ασφαλείς». Η διοίκησή του, κατέληξε στη δήλωση, «παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένω σε στενή επικοινωνία με τον επίτροπο της αστυνομίας».

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Jessica Tisch επιβεβαίωσε πρώτη την Κυριακή ότι χρησιμοποιήθηκε πραγματικός εκρηκτικός μηχανισμός στη διαμαρτυρία έξω από την κατοικία του Μαμντάνι στο Μανχάταν. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η αστυνομία «συνέλαβε γρήγορα» δύο άτομα - τον Emir Balat, 18 ετών, και τον Ibrahim Kayumi, 19 ετών - σε σχέση με το περιστατικό.

Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν στο περιοδικό People ότι οι δύο άνδρες που κατηγορούνται πως πέταξαν τους μηχανισμούς είπαν στους ερευνητές ότι εμπνεύστηκαν παρακολουθώντας βίντεο του ISIS στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από People

