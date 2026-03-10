Ελλάδα: Πρώτη στην Ευρώπη στις «θεραπείες μεταστροφής»

Ακόμα μία «μαύρη» πρωτιά απέκτησε η Ελλάδα, η οποία είναι στην κορυφή της λίστας στις «θεραπείες μεταστροφής».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ILGA Europe, σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των πολιτών της ΕΕ έχει υποστεί κάποια μορφή «πρακτικών μεταστροφής».

Οι πρακτικές αυτές, ή η λεγόμενη «θεραπεία μεταστροφής» (conversion therapy), είναι ένα είδος ψευδοεπιστήμης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου.

Τι έδειξε η έκθεση για τις «θεραπείες μεταστροφής»

Σύμφωνα με την έκθεση της ILGA Europe, τα τρανς, non-binary και ίντερσεξ άτομα είχαν μεγαλύτερη έκθεση από τους cisgender ερωτηθέντες.

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), που περιλαμβάνονται στην έρευνα LGBTIQ III του 2023.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες ερωτηθέντες είναι εκείνοι που έχουν εκτεθεί περισσότερο σε αυτές τις πρακτικές στην ΕΕ, με ποσοστό 38%, ενώ οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Ολλανδοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν εκτεθεί λιγότερο, με ποσοστό 18% σε όλες τις περιπτώσεις.

Facebook Twitter Φωτ. αρχείου: ILGA Europe

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες που είχαν υποστεί πρακτικές μεταστροφής με τη μορφή σωματικής, σεξουαλικής ή λεκτικής κακοποίησης απέφευγαν ορισμένους χώρους από φόβο ότι θα δεχθούν επίθεση, απειλές ή παρενόχληση επειδή ήταν LGBTQ+.

Άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία και τα οικονομικά, μπορούν να επηρεάσουν το πόσο πιθανό είναι κάποιος να συμφωνήσει στη λεγόμενη θεραπεία και υπό ποιες συνθήκες.

Facebook Twitter Φωτ. αρχείου: ILGA Europe

Πάνω από το ένα τέταρτο των τρανς ανδρών ερωτηθέντων που δυσκολεύονταν να τα βγάλουν πέρα είχαν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους σε πρακτικές μετατροπής λόγω πίεσης ή απειλών, σύμφωνα με την έκθεση.

Εν τω μεταξύ, το 22% των ερωτηθέντων τρανς γυναικών ηλικίας μεταξύ 40 και 54 ετών έχουν σε κάποιο σημείο συναινέσει σε πρακτικές μεταστροφής.

Οι συστάσεις προς την ΕΕ

Συνιστάται, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προγραμματισμένη μελέτη της σχετικά με τις «πρακτικές μεταστροφής» στην ΕΕ, να διασφαλίσει τη συλλογή σε βάθος ποιοτικών δεδομένων, προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα θύματα βιώνουν τις πρακτικές αυτές, τη δική τους ικανότητα δράσης σε αυτές τις εμπειρίες και τυχόν παράγοντες που τα οδηγούν να δώσουν τη «συναίνεσή» τους.

Facebook Twitter Φωτ. αρχείου: ILGA Europe

Τα κράτη οφείλουν να διεξάγουν τις δικές τους μελέτες σχετικά με την επικράτηση, τις αιτίες και τις συνέπειες των «πρακτικών μεταστροπής» και να προβαίνουν σε αυτοαξιολογήσεις της διαθεσιμότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τα θύματα.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές μετατροπής στην ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να προετοιμάσει μια σύσταση για τον τερματισμό των πρακτικών μετατροπής σε ολόκληρη την ΕΕ, χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής για να καθοδηγήσει το περιεχόμενο της σύστασης.

Δείτε όλη την έκθεση εδώ