Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον Ιρανό ομόλογό του - Ζητά «ταχεία αποκλιμάκωση»

Για τον πόλεμο μίλησε τη Δευτέρα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΣΙΑ ΙΡΑΝ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΥΤΙΝ
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να υπάρξει «ταχεία αποκλιμάκωση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα επικοινώνησε για το ίδιο θέμα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τη βασική θέση, υπέρ μιας ταχείας αποκλιμάκωσης» και της επίλυσης του θέματος με πολιτικά μέσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Πούτιν «για την υποστήριξή του και κυρίως για την ανθρωπιστική βοήθεια» που παρέχει στο Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP

