Πόλεμος Μέση Ανατολή: Οι αεροπορικές εταιρείες που αυξήσαν τις τιμές εισιτηρίων

Η απότομη αύξηση στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, που συνδέεται με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον Ιράν, προκαλεί αναταράξεις στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες προχωρούν ήδη σε αυξήσεις εισιτηρίων και σε αναθεώρηση των οικονομικών τους προβλέψεων.

Οι τιμές του jet fuel (καύσιμο που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη με κινητήρες jet) έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες από περίπου 85 - 90 δολάρια το βαρέλι σε 150 - 200 δολάρια, την ώρα που τα καύσιμα αποτελούν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων μιας αεροπορικής εταιρείας.

Πόλεμος Μέση Ανατολή: Πώς αντιδρούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες

Ακολουθεί πώς αντιδρούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες:

Air New Zealand

Η Air New Zealand ήταν από τις πρώτες που ανακοίνωσαν γενικευμένες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Παράλληλα ανέστειλε την πρόβλεψη κερδών για το οικονομικό έτος 2026 λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές καυσίμων.

Οι αυξήσεις στα εισιτήρια οικονομικής θέσης διαμορφώνονται σε:

10 δολάρια Νέας Ζηλανδίας για εσωτερικές πτήσεις

20 δολάρια Νέας Ζηλανδίας για διεθνείς πτήσεις μικρών αποστάσεων

90 δολάρια Νέας Ζηλανδίας για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες αλλαγές σε δρομολόγια ή τιμές αν συνεχιστεί η αύξηση του κόστους καυσίμων.

Cathay Pacific

Η Cathay Pacific από το Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε επιπλέον πτήσεις προς Λονδίνο και Ζυρίχη τον Μάρτιο για να αντιμετωπίσει διαταραχές στα ταξιδιωτικά δίκτυα.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι επανεξετάζει κάθε μήνα τις επιβαρύνσεις καυσίμων και ότι προς το παρόν τις διατηρεί σταθερές, περίπου 72,90 δολάρια για πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Ευρώπης ή Βόρειας Αμερικής.

Hong Kong Airlines

Η Hong Kong Airlines ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επιβαρύνσεις καυσίμων έως και 35,2% από τις 12 Μαρτίου.

Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Μαλδίβων, Μπαγκλαντές και Νεπάλ, όπου η χρέωση θα αυξηθεί από 284 σε 384 δολάρια Χονγκ Κονγκ (περίπου 49 δολάρια).

IAG (British Airways)

Ο όμιλος IAG, ιδιοκτήτης της British Airways, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζει άμεση αύξηση των τιμών, καθώς έχει εξασφαλίσει μεγάλο μέρος των αναγκών του σε καύσιμα μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) για το βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Qantas

Η αυστραλιανή Qantas ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές στα διεθνή εισιτήρια για την εβδομάδα που ξεκινά στις 9 Μαρτίου.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αυξήσει τη χωρητικότητα στις υπάρχουσες πτήσεις προς Ευρώπη τους επόμενους μήνες.

SAS (Scandinavian Airlines)

Η SAS, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στη Σκανδιναβία, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε προσωρινή προσαρμογή των τιμών λόγω της αύξησης των καυσίμων.

United Airlines

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι, δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών καυσίμων αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της εταιρείας.

Vietnam Airlines

Η Vietnam Airlines ζήτησε από την κυβέρνηση να καταργήσει τον περιβαλλοντικό φόρο στα καύσιμα αεροσκαφών, καθώς το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών στο Βιετνάμ έχει αυξηθεί περίπου κατά 70% λόγω της εκτίναξης των τιμών καυσίμων.

Η νέα άνοδος του κόστους καυσίμων απειλεί να επηρεάσει τις τιμές των εισιτηρίων παγκοσμίως, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να προσαρμόσουν γρήγορα τις στρατηγικές τους σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.