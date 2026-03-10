ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Voucher 750 ευρώ: Με προβλήματα άνοιξαν οι αιτήσεις, ποιοι μπορούν να τις κάνουν

Η πλατφόρμα στο gov.gr έπεσε - «Η υπηρεσία που επιλέξατε, δεν είναι διαθέσιμη» ήταν το μήνυμα που εμφάνιζε

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Freepik
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το voucher 750 ευρώ.

Οι αιτήσεις άνοιξαν σήμερα, Τρίτη 10/3 στις 12:00, ωστόσο η πλατφόρμα στο gov.gr έπεσε τα πρώτα λεπτά, ωστόσο στη συνέχεια επανήλθε η λειτουργία της, αν και αργότερα τα προβλήματα άρχισαν ξανά.

«Η υπηρεσία που επιλέξατε, δεν είναι διαθέσιμη» ήταν το μήνυμα που εμφάνιζε.

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στο προηγούμενο voucher 750 ευρώ αλλά και στο voucher 100 ευρώ.

Voucher 750 ευρώ: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να είστε: 

  • μισθωτή/ος, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα, η/ο οποία/ος δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα 
  • άνω των 18 ετών 
  • απόφοιτη/ος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

Θα χρειαστεί να: 

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισύναψετε κατά περίπτωση επιπλέον δικαιολογητικά 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Next Generation EU, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνοδεύεται από το voucher 750 ευρώ, αφορά 114.384 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, καθώς και ο οικονομικός εγγραματισμός.

 
