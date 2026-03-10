Ιράν: Προειδοποίηση ΠΟΥ για τη «μαύρη βροχή» και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία

«Μαύρη βροχή» και τοξικές ενώσεις έχουν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα λόγω του πολέμου στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε την Τρίτη ότι αυτές οι ενώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, υπογραμμίζοντας παράλληλα, τη σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.

Ο οργανισμός, που διατηρεί γραφείο στο Ιράν και συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές σε θέματα υγειονομικών κρίσεων, ανέφερε ότι έχει λάβει πολλές αναφορές για βροχή που περιέχει υπολείμματα πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες. Η Τεχεράνη καλύφθηκε τη Δευτέρα από πυκνό μαύρο καπνό μετά από επίθεση σε διυλιστήριο πετρελαίου, σε μια νέα κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

«Η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που την συνοδεύει αποτελούν πράγματι κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως για το αναπνευστικό σύστημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Christian Lindmeier σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι το Ιράν είχε συμβουλεύσει τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ιράν: Μαζική απελευθέρωση τοξικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του θείου και ενώσεων αζώτου στην ατμόσφαιρα

Όταν ρωτήθηκε αν ο ΠΟΥ στηρίζει αυτή τη σύσταση, απάντησε: «Δεδομένου του τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή -οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και τα διυλιστήρια που έχουν πληγεί προκαλώντας πυρκαγιές και σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του αέρα- αυτό είναι σίγουρα μια καλή ιδέα».

Όπως είπε, οι επιθέσεις προκάλεσαν «μαζική απελευθέρωση τοξικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του θείου και ενώσεων αζώτου στην ατμόσφαιρα». Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η εισπνοή ή η επαφή με τον καπνό ή τα σωματίδια μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό στο δέρμα και στα μάτια, καθώς και δυσκολία στην αναπνοή. Πρόσθεσαν επίσης, ότι η μακροχρόνια έκθεση σε ορισμένες από αυτές τις ενώσεις αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η μαύρη βροχή ήταν αποτέλεσμα ενός καιρικού συστήματος που έφτασε στην περιοχή, φέρνοντας βροχοπτώσεις οι οποίες συνδυάστηκαν με τα σωματίδια που βρίσκονταν ήδη στην ατμόσφαιρα.

«Η βροχή αυτή έκανε πολλούς ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει», δήλωσε ο Akshay Deoras, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Reading. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η μακροχρόνια έκθεση στον τοξικό αέρα πιθανότατα αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία, από τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να προστατευθούν παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους ή φορώντας μάσκες και καλύπτοντας το δέρμα τους όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή, ωστόσο οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι είναι πιθανό να επικρατήσουν ξηρές συνθήκες για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Πρόσθεσε επίσης ότι η ποιότητα του αέρα είναι πιθανό να βελτιωθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

«Ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται, εφόσον δεν υπάρξουν νέες επιθέσεις - αν όμως υπάρξουν νέες επιθέσεις, τότε η κατάσταση θα γίνει προβληματική», κατέληξε.

Ιράν: Τι μπορεί να περιέχει η «όξινη βροχή»

Μετά τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, υπήρξαν αρκετές αναφορές -από κατοίκους της Τεχεράνης- ότι σε ορισμένες περιοχές έπεσε μαύρη βροχή, την οποία ορισμένα μέσα ενημέρωσης τη χαρακτήρισαν ως «όξινη βροχή».

Κάτοικοι του Ιράν αισθάνθηκαν πονοκεφάλους και είχαν αναπνευστικές δυσκολίες, καθώς η βροχή -«μολυσμένη με πετρέλαιο»- κάλυψε κτίρια και αυτοκίνητα. Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποίησε ότι η βροχόπτωση μετά τις επιθέσεις ενδέχεται να είναι «ιδιαίτερα επικίνδυνη και όξινη».

Εξειδικευμένος επιστήμονας στο κομμάτι της ατμόσφαιρας και μηχανικός που μελετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, μίλησε στο «The Conversation», σημειώνοντας τα εξής: «θεωρώ αυτές τις αναφορές πολύ ανησυχητικές. Υποδηλώνουν ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από απλή όξινη βροχή».

Η συγκεκριμένη βροχή πιθανότατα περιέχει οξέα αλλά και πολλούς άλλους ρύπους που είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ενδέχεται μάλιστα να είναι ακόμη πιο επικίνδυνη από ό,τι υποδηλώνει ο όρος «όξινη βροχή», διευκρίνισε.

Παράλληλα, τα πυκνά σύννεφα τοξικού καπνού που έχουν καλύψει πυκνοκατοικημένες περιοχές του Ιράν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για όσους αναπνέουν αυτόν τον αέρα, προσθέτει ακόμη ο επιστήμονας.

Εξηγώντας το τι μπορεί να περιέχει αυτή η «όξινη βροχή», ανέφερε πως: «ένας βασικός τρόπος με τον οποίο απομακρύνονται οι ατμοσφαιρικοί ρύποι από την ατμόσφαιρα είναι μέσω της βροχής. Όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα ρύπων στον αέρα, οι σταγόνες της βροχής τους συλλέγουν και τους μεταφέρουν στο έδαφος».

Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν αναφορές για μαύρη βροχή μετά τους βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις πετρελαίου, ένδειξη του πόσο μολυσμένος είναι ο αέρας στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη βροχή πιθανότατα περιέχει τοξικούς ρύπους, όπως υδρογονάνθρακες, υπερλεπτά σωματίδια γνωστά ως PM2.5, καθώς και καρκινογόνες ενώσεις που ονομάζονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), είπε μιλώντας στο «The Conversation».

Ιράν: Οι άγνωστες χημικές ουσίες της «όξινης βροχής»

Πέρα από αυτά, είναι πιθανό να περιέχει και άγνωστες χημικές ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα και ανόργανες ενώσεις από δομικά υλικά και άλλα υλικά που καταστράφηκαν στις εκρήξεις και στις πυρκαγιές που ακολούθησαν.

Ο καπνός από τις βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις πετρελαίου περιέχει επίσης διοξείδιο του θείου και διοξείδιο του αζώτου, τα οποία αποτελούν πρόδρομες ουσίες για τον σχηματισμό θειικού και νιτρικού οξέος στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα οξέα διαλύονται στις σταγόνες της βροχής και δημιουργούν αυτό που συνήθως αποκαλούμε όξινη βροχή.

Το φαινόμενο της όξινης βροχής που είχε απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα τις προηγούμενες δεκαετίες προκαλούνταν κυρίως από το διοξείδιο του θείου που εκλύεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων.

Ως προς τους κινδύνους για την υγεία, τονίζει πως βραχυπρόθεσμα, οι άνθρωποι που εκτίθενται σε αυτόν τον καπνό μπορεί να εμφανίσουν πονοκεφάλους ή δυσκολία στην αναπνοή, ιδιαίτερα όσοι έχουν άσθμα ή άλλες πνευμονικές παθήσεις.

Οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με προβλήματα υγείας, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Η έκθεση σε τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την εγκυμοσύνη μπορεί επίσης να οδηγήσει σε χαμηλότερο βάρος γέννησης των βρεφών.

Μακροπρόθεσμα, η έκθεση στις ουσίες που περιέχονται στον αέρα και σε αυτή τη «μαύρη βροχή» μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Με πληροφορίες από Reuters, The Conversation