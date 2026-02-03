Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε αεροπλανοφόρο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Συγκεκριμένα, το πρακτορείο μεταδίδει, ότι «ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε πριν από λίγη ώρα ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος».

Το ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Ιράν - ΗΠΑ: Η δήλωση Πεζεσκιάν μερικές ώρες πριν

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε, ότι το Ιράν θα επιδιώξει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, έπειτα από αιτήματα «φιλικών κυβερνήσεων στην περιοχή» να ανταποκριθεί σε αμερικανική πρόταση για συνομιλίες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, να προχωρήσει σε συνομιλίες «υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένα κατάλληλο περιβάλλον — απαλλαγμένο από απειλές και παράλογες απαιτήσεις».

Οι δηλώσεις του Πεζεσκιάν, έγιναν μετά την προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν θα προκαλούσε περιφερειακή σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει με παρέμβαση στο Ιράν λόγω των πυρηνικών του φιλοδοξιών και της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών, ενισχύοντας παράλληλα τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

«Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των εθνικών μας συμφερόντων», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση του Πεζεσκιάν ακολούθησε συνέντευξη του Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι είναι «βέβαιος πως μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Οι νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε ότι «αν μπορέσουμε να βρούμε μια λύση» αυτό θα ήταν «εξαιρετικό», αλλά προειδοποίησε ότι «θα συμβούν άσχημα πράγματα» αν αυτό δεν καταστεί δυνατό.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πέρυσι στοχευμένα πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης που αποκάλεσαν «Operation Midnight Hammer». Τα πλήγματα ακολούθησαν μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση του Ισραήλ, η οποία στόχευε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι μια «τεράστια δύναμη» κατευθύνεται προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων «των μεγαλύτερων και καλύτερων» πλοίων. Η ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων περιλαμβάνει και το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο διαθέτει αεροπορική πτέρυγα περίπου 70 αεροσκαφών.

Τα γεγονότα αυτά ακολουθούν μια καταστολή από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, την οποία διαδηλωτές δήλωσαν στο BBC ότι ήταν πρωτοφανής σε ένταση.

Οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει στο παρελθόν ότι 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ωστόσο ακτιβιστικές και οργανώσεις παρακολούθησης υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος.

Η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 6.430 διαδηλωτών, 152 παιδιών και 214 ατόμων που συνδέονταν με την κυβέρνηση, ενώ συνεχίζει να διερευνά περίπου 11.280 ακόμη περιπτώσεις.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, εκτιμά ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να ξεπεράσει τους 25.000 νεκρούς.

Οι εκτεταμένες διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από οικονομικές δυσκολίες στη χώρα, αλλά εξελίχθηκαν σε αιτήματα για πολιτική αλλαγή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει τον Χαμενεΐ ότι η δημόσια οργή μετά τις διαδηλώσεις έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε ο φόβος να μην λειτουργεί πλέον ως αποτρεπτικός παράγοντας.

