ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέες απειλές Τραμπ σε Ιράν: Θα γίνουν «κακά πράγματα» αν δεν υπάρξει συμφωνία - Έχει αποφασίσει τι θα κάνει

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει την πίεση στην περιοχή, με αφορμή την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν το περασμένο διάστημα

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΤΡΑΜΠ ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Facebook
0

Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ διεμήνυσε για πολλοστή φορά χθες Δευτέρα ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Τεχεράνη, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην περιοχή, με αφορμή την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν το περασμένο διάστημα.

Η Ουάσινγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου. Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, «θα είναι σύντομα εκεί».

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (...) Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, το Ιράν ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών.

Ιράν: Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί ότι πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ θα προκαλέσει «περιφερειακό πόλεμο»

Υπενθυμίζεται πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πυροδοτήσει έναν «περιφερειακό πόλεμο» στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Αλί Χαμενεΐ αποτελούν την πιο άμεση απειλή που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα, την ώρα που το αεροπλανοφόρο USS Αβραάμ Λίνκολν και συνοδευτικά αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα, έχοντας σταλεί εκεί από τον Τραμπ μετά την αιματηρή καταστολή πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ θα καταφύγει τελικά στη χρήση βίας. Επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και έχει θέσει στο τραπέζι και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ως ζήτημα που επιθυμεί να επιλυθεί.

Παράλληλα, το Ιράν είχε προγραμματίσει για την Κυριακή και τη Δευτέρα στρατιωτική άσκηση με πραγματικά πυρά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, το στενό πέρασμα του Περσικού Κόλπου από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει να μην απειληθούν αμερικανικά πολεμικά πλοία ή αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της άσκησης και να μη διαταραχθεί η εμπορική ναυσιπλοΐα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Γαλλία εγκρίνει τον προϋπολογισμό μετά από μήνες διαμάχης και προτάσεων μομφής

Διεθνή / Η Γαλλία ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό μετά από μήνες διαμάχης και προτάσεων μομφής

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Λεκορνί κατάφερε να περάσει τον προϋπολογισμό μόνο επειδή το Σοσιαλιστικό Κόμμα συμφώνησε να μην καταψηφίσει την κυβέρνηση, με αντάλλαγμα ορισμένες παραχωρήσεις
THE LIFO TEAM
Η Ινδία σύναψε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και σταματά να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Διεθνή / Η Ινδία σύναψε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και σταματά να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

«Συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να αγοράζει πολύ περισσότερο πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ σχετικά με τη συζήτησή του με τον Ναρέντρα Μόντι
THE LIFO TEAM
«Νομίζεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;» - Στο φως εκατοντάδες αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν

Διεθνή / «Νομίζεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;» - Στο φως εκατοντάδες αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν

Η δημοσιοποίηση των αρχείων στα social media και στην παγκόσμια δημοσιογραφία δείχνει ότι το θέμα δεν πρόκειται να «σβήσει» σύντομα, και οι αντιδράσεις, πολιτικές και κοινωνικές, αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες
THE LIFO TEAM
Πρίγκιπας Άντριου: Το χυδαίο σχόλιο της Σάρα Φέργκιουσον για την κόρη τους σε email με τον Έπσταϊν

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: Το χυδαίο σχόλιο της Σάρα Φέργκιουσον για την κόρη τους σε email με τον Έπσταϊν

Τα νέα έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων email μεταξύ του πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν, που δείχνουν τη στενή και συχνή επικοινωνία τους ακόμα και μετά την καταδίκη του δεύτερου, αλλά και φωτογραφίες του αδελφού του βασιλιά Καρόλου σε διάφορες περιστάσεις
THE LIFO TEAM
 
 