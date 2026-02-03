Νέες απειλές Τραμπ σε Ιράν: Θα γίνουν «κακά πράγματα» αν δεν υπάρξει συμφωνία - Έχει αποφασίσει τι θα κάνει

Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ διεμήνυσε για πολλοστή φορά χθες Δευτέρα ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Τεχεράνη, συνεχίζοντας την πίεση των ΗΠΑ στην περιοχή, με αφορμή την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν το περασμένο διάστημα.

Η Ουάσινγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου. Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, «θα είναι σύντομα εκεί».

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (...) Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, το Ιράν ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών.

Ιράν: Ο Χαμενεΐ προειδοποιεί ότι πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ θα προκαλέσει «περιφερειακό πόλεμο»

Υπενθυμίζεται πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πυροδοτήσει έναν «περιφερειακό πόλεμο» στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Αλί Χαμενεΐ αποτελούν την πιο άμεση απειλή που έχει διατυπώσει μέχρι σήμερα, την ώρα που το αεροπλανοφόρο USS Αβραάμ Λίνκολν και συνοδευτικά αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα, έχοντας σταλεί εκεί από τον Τραμπ μετά την αιματηρή καταστολή πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ θα καταφύγει τελικά στη χρήση βίας. Επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και έχει θέσει στο τραπέζι και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ως ζήτημα που επιθυμεί να επιλυθεί.

Παράλληλα, το Ιράν είχε προγραμματίσει για την Κυριακή και τη Δευτέρα στρατιωτική άσκηση με πραγματικά πυρά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, το στενό πέρασμα του Περσικού Κόλπου από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει να μην απειληθούν αμερικανικά πολεμικά πλοία ή αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της άσκησης και να μη διαταραχθεί η εμπορική ναυσιπλοΐα.