Οι ΗΠΑ ανακαλούν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας μετά από δηλώσεις σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα ανακαλέσουν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, έπειτα από την παρουσία του σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, όπου κάλεσε τους Αμερικανούς στρατιώτες να αγνοήσουν τις εντολές του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ανακαλέσουμε τη βίζα του Πέτρο λόγω των απερίσκεπτων και εμπρηστικών ενεργειών του», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Μιλώντας έξω από την έδρα του ΟΗΕ στο Μανχάταν, ο Πέτρο κάλεσε για τη συγκρότηση μιας παγκόσμιας ένοπλης δύναμης με αποστολή την «απελευθέρωση των Παλαιστινίων». Όπως τόνισε, «αυτή η δύναμη πρέπει να είναι ισχυρότερη από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, πρόσθεσε: «Από εδώ, από τη Νέα Υόρκη, ζητώ από τους στρατιώτες του αμερικανικού στρατού να μην στρέψουν τα όπλα τους στους ανθρώπους. Να μην υπακούσουν τις εντολές του Τραμπ. Να υπακούσουν στις εντολές της ανθρωπότητας».

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Πέτρο εξακολουθεί να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, ενώ ούτε το προεδρικό γραφείο της Κολομβίας ούτε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σχολίασαν την υπόθεση.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι σε φιλοπαλαιστινιακές φωνές, ενώ παράλληλα η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχει προκαλέσει την οργή του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Ο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, έχει ταχθεί σθεναρά κατά της ισραηλινής επιχείρησης στη Γάζα. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι είναι «συνένοχος σε γενοκτονία» και είχε ζητήσει «ποινικές διώξεις» για αμερικανικές επιθέσεις με πυραύλους σε ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.

Η κρίση αυτή ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις Ουάσιγκτον–Μπογκοτά, καθώς οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών αλλά έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από NBC News

