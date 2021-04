Οι γονείς ενός γκέι 14χρονου που αυτοκτόνησε μηνύουν το σχολείο επειδή «αδιαφόρησε» στο bullying

Η οικογένεια του Nigel Shelby, ενός 14χρονου που αυτοκτόνησε μετά το ομοφοβικό και ρατσιστικό bullying που δεχόταν επειδή ήταν γκέι, κατέθεσαν μήνυση εναντίον της διοίκησης του σχολείου Huntsville στην Αλαμπάμα.

Ο Nigel Shelby φοιτούσε στο συγκεκριμένο σχολείο λιγότερο από ένα χρόνο όταν έβαλε τέλος στη ζωή του στις 18 Απριλίου 2019, σε ηλικία μόλις 14 ετών και οι συγγενείς του ισχυρίζονται ότι το σχολείο γνώριζε για τον εκφοβισμό, την ομοφοβία και τον ρατσισμό που δεχόταν αλλά αγνοούσε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

Rest in Peace to Nigel Shelby, a 15 year old at Huntsville High School who took his life because he was bullied for being gay. Here’s a link to the family’s GoFundMe: https://t.co/YKfAcBtsCT pic.twitter.com/6hABYAZmAB