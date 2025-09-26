Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στην πόλη της Γάζας λόγω κλιμάκωσης των επιθέσεων

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στην πόλη της Γάζας λόγω ισραηλινών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ΜΚΟ, ανακοίνωσε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ότι είναι «αναγκασμένη να αναστείλει» τις δραστηριότητές της στην πόλη της Γάζας επειδή ισραηλινές επιχειρήσεις εντατικοποιήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Τζέικομπ Γκρανζέ, συντονιστής επειγόντων περιστατικών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα, εξηγεί: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε τις δραστηριότητές μας, καθώς οι κλινικές μας έχουν περικυκλωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ήταν το τελευταίο πράγμα που επιθυμούσαμε, διότι οι ανάγκες στη Γάζα είναι τεράστιες».

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές, την ίδια ώρα που άρματα μάχης προελαύνουν σε απόσταση μικρότερη του 1 χιλιομέτρου από τις υγειονομικές εγκαταστάσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

«Η κλιμάκωση των επιθέσεων που διαπράττονται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δημιούργησε έναν απαράδεκτο κίνδυνο για το προσωπικό μας και είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε τις κρίσιμης σημασίας ιατρικές δραστηριότητές μας», συνεχίζει ο Γκρανζέ.

Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, οι κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην πόλη της Γάζας πραγματοποίησαν περισσότερες από 3.640 γνωμοδοτήσεις και προσέφεραν περίθαλψη σε 1.655 ασθενείς που υπέφεραν από υποσιτισμό, επισημαίνει η ΜΚΟ, που ζητά «τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών» και «μια απρόσκοπτη πρόσβαση» για τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τονίζουν πως «ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει φύγει προς τον νότο εξαιτίας των εντολών εκκένωσης», ωστόσο προειδοποιεί πως «εκατοντάδες χιλιάδες» άλλοι παραμένουν στην πόλη, καθώς δεν μπορούν να απομακρυνθούν.

«Οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι, τα νεογέννητα στους θαλάμους νεογνών, οι σοβαρά τραυματίες και οι ασθενείς με εν δυνάμει θανατηφόρους νόσους δεν μπορούν να μετακινηθούν και βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο», λέει ο Γκρανζέ.

Τραμπ: «Νομίζω ότι έχουμε συμφωνία για τη Γάζα»

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε, ότι: «Νομίζω ότι έχουμε μία συμφωνία για τη Γάζα».

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, πως: «Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα και θα σας ενημερώσουμε. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο».

«Θα έρθει η ειρήνη», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Νομίζω ότι έχουμε μια συμφωνία», επανέλαβε.

Ο Τραμπ παρουσίασε μια πρωτοβουλία 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα κατά τη διάρκεια συναντήσεων με Άραβες ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα:

Απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ένα μεταπολεμικό σχέδιο που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Μία δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ