Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα αλλά και τονίζοντας ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων».

Η ομιλία του, που εντάσσεται στις εργασίες για τα 80 χρόνια του Οργανισμού, περιλάμβανε επίσης θέματα άμυνας, ευρωπαϊκής συνεργασίας και κλιματικής κρίσης.

Λίγο πριν την τοποθέτησή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ανοίγοντας την παρέμβασή του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «80 χρόνια ιστορίας και προόδου. Ηρθαμε εδώ μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο και δεσμευτήκαμε για δεκαετίες να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση, τους νόμους και τις αρχές. Ο ΟΗΕ έδωσε φωνή σε λαούς. Μια νέα παγκόσμια τάξη είναι στον ορίζοντα».

Αναφερόμενος σε διεθνείς ηγεσίες, σχολίασε: «Κάποιοι ηγέτες είναι παγιδευμένοι στο παρελθόν και ονειρεύονται δόξα».

Έθεσε επίσης στο επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως μεγάλη πρόκληση για το μέλλον.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως «πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο», σημειώνοντας την ανάγκη ενίσχυσης των συμμαχιών και διαφύλαξης των αξιών της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Αθήνα είναι πρόθυμη να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, τόνισε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην κοινή άμυνα: «Στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνά μας. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα για κοινό αμυντικό σχεδιασμό. Ο Ζαν Μονέ είπε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης. Ετσι ελήφθησαν αποφάσεις. Και είχε δίκιο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε».

Αναφερόμενος σε ένοπλες συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα μέρη του κόσμου, προειδοποίησε: «Γινόμαστε μάρτυρες πολλών διαμαχών με χιλιάδες νεκρούς. Αν αποτύχουμε να δράσουμε οι προοπτικές είναι ζοφερότερες».

Τέλος, τοποθετήθηκε ειδικά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Από τη πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Ομως τίποτα δεν δικαιολογεί τον θανατο χιλιάδων παιδιών και τον αθνρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων».