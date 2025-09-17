Οι πρώτες εικόνες του Λουίτζι Μαντζιόνε μετά από 7 μήνες

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthCare, απαθανατίστηκε για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες, κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου φορώντας την καφέ στολή κράτησης και με χειροπέδες, υπό την ισχυρή παρουσία αστυνομικών. Οι φωτογραφίες από την αίθουσα του δικαστηρίου δόθηκαν στη δημοσιότητα από το πρακτορείο Getty και δημοσιεύτηκαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη, καθώς ο Mangione αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για την εν ψυχρώ δολοφονία του επικεφαλής της United HealthCare. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνισή του από τη στιγμή της σύλληψής του, με τη δίκη να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και της θέσης του θύματος στον επιχειρηματικό κόσμο.

Οι εξελίξεις αναμένονται κρίσιμες τους επόμενους μήνες, καθώς η πλευρά της υπεράσπισης προετοιμάζει την στρατηγική της, ενώ οι εισαγγελικές αρχές επιμένουν ότι διαθέτουν ακλόνητα στοιχεία που τον συνδέουν με το έγκλημα.

