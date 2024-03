Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αντιμετώπισαν έξι drone των Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ αντιμετώπησαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των Χούτι (UAV) πάνω από τη νότια Ερυθρά Θάλασσα μετά την εκτόξευση τεσσάρων αντιπλοϊκών βαλλιστικών πυραύλων προς ένα κινεζικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο, ανακοίνωσε το Σάββατο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Οι Χούτι που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτόξευσαν τους πυραύλους κοντά στο M/V Huang Pu, ένα κινεζικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση σε ανάρτηση στο X.

MARCH 23 RED SEA UPDATE



From 2:50 to 4:30 a.m. (Sanaa time)

March 23, the Iranian-backed Houthis launched four anti-ship ballistic missiles (ASBM) into the Red Sea in the vicinity of M/V Huang Pu, a Panamanian-flagged, Chinese-owned, Chinese-operated oil tanker.



At 4:25 p.m.… pic.twitter.com/n1RwYdW87E