Οδός Τζαμάλ Κασόγκι: Μετονομάστηκε ο δρόμος μπροστά από την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον

Ο δρόμος μπροστά από την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον μετονομάστηκε προς τιμήν του δολοφονημένου δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι.

Η δολοφονία του από Σαουδάραβες πράκτορες μέσα στην πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη το 2018 προκάλεσε αναταραχές στις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η τοπική κυβέρνηση της αμερικανικής πρωτεύουσας είπε ότι άλλαξε το όνομα σε «Jamal Khashoggi Way» για να διασφαλίσει ότι η μνήμη του αντιφρονούντος «δεν μπορεί να συγκαλυφθεί».

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Εκείνος το αρνείται.

Τον επόμενο μήνα ο διάδοχος του θρόνου θα έχει τις πρώτες του συνομιλίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου και τοπικοί σύμβουλοι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία στη λεωφόρο Νιου Χάμσαϊρ για τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας.

«Σκοπεύουμε να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτές τις πόρτες, σκοπεύουμε να τους υπενθυμίζουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ότι αυτή είναι η οδός Τζαμάλ Κασόγκι», δήλωσε η Sarah Leah Whitson, εκτελεστική διευθύντρια του Democracy for the Arab World Now (Dawn).

Η Dawn είναι μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ιδρύθηκε από τον Κασόγκι, τον δολοφονημένο αντιφρονούντα Σαουδάραβα δημοσιογράφο που ζούσε στις ΗΠΑ και αρθρογραφούσε για την Washington Post.

Δολοφονήθηκε από Σαουδάραβες πράκτορες μέσα στο προξενείο του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη το 2018 αφού αναγκάστηκε να πάει εκεί για κάποια έγγραφα που αφορουσαν στον επικείμενο γάμο του.

Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένη αποστροφή, με αποτέλεσμα ο διάδοχος του θρόνου να δεχτεί σφορδές αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα.

Πριν τις προεδρικές εκλογές του 2019, όταν διεκδικούσε το χρίσμα των Δημοκρατικών, ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να «αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να πληρώσει το τίμημα» για τη δολοφονία του Κασόγκι.

Ωστόσο, την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Μπάιντεν θα έχει πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή τον Ιούλιο.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν είπε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι στην ημερήσια διάταξη, αν και ακτιβιστές προειδοποίησαν ότι η συνάντηση θα μπορούσε να αποκαταστήσει τον διάδοχο χωρίς να εγγυηθεί βελτιώσεις στο συντηρητικό βασίλειο του Κόλπου.

A street sign in honor of slain journalist Jamal Khashoggi was unveiled outside the Saudi Arabian embassy in Washington, D.C. pic.twitter.com/Y8rCj1pH9x — Reuters (@Reuters) June 15, 2022

Με πληροφορίες του Reuters/BBC