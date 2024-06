Ο Τζο Μπάιντεν στέκεται «παγωμένος» για πάνω από 20 δευτερόλεπτα – Γύρω του όλοι χορεύουν

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τον Τζο Μπάιντεν να στέκεται εντελώς ακίνητος επί περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.

Το βίντεο που δείχνει αυτή την ασυνήθιστη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο. Ο Μπάιντεν φαίνεται ξαφνικά να «παγώνει» σε μία θέση και να στέκεται εντελώς ακίνητος. Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι γύρω του, μεταξύ των οποίων η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις, χορεύουν ενώ ακούγεται μουσική. Τότε ο Philonise Floyd, αδερφός του George Floyd, που στεκόταν δίπλα στον Τζο Μπάιντεν, φαίνεται να παρατηρεί το «πάγωμα» και να βάζει το χέρι του υποστηρικτικά γύρω από τον ώμο του Αμερικανού προέδρου. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε εκδήλωση για τους Μαύρους της Αμερικής.

