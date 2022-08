Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε διαγραφή 10.000 δολαρίων ανά φοιτητικό δάνειο

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε εν μέρει διαγραφή φοιτητικών δανείων, θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης δημόσιας συζήτησης στη χώρα, καθώς ένα έτος φοίτησης σε πανεπιστήμιο μπορεί να κοστίζει πολλές δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

«Τηρώντας την προεκλογική μου υπόσχεση, η κυβέρνησή μου ανακοινώνει ένα σχέδιο με στόχο να ανακουφιστούν οι οικογένειες της εργατικής και της μεσαίας τάξης, καθώς ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν την αποπληρωμή των ομοσπονδιακών φοιτητικών δανείων, τον Ιανουάριο του 2023», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

