Ο Τραμπ λέει ότι απέτρεψε πόλεμο Ινδίας–Πακιστάν απειλώντας με δασμούς 250% – «Ο Μόντι είναι killer»

Παρά τις δημόσιες αναφορές του Αμερικανού προέδρου ότι «έσωσε την κατάσταση», η κόντρα φαίνεται να έχει ψυχράνει τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Νέου Δελχί, οι οποίες ήταν στενές τα τελευταία χρόνια

Φωτ: EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι απέτρεψε έναν πιθανό πόλεμο ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν νωρίτερα φέτος, απειλώντας και τις δύο χώρες με δασμούς 250% εάν συνέχιζαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μιλώντας την Τετάρτη σε συνάντηση επιχειρηματιών στο περιθώριο της συνόδου APEC στη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ περιέγραψε πώς, σύμφωνα με τον ίδιο, επενέβη τηλεφωνικά για να σταματήσει τις συγκρούσεις που ξέσπασαν τον Μάιο ανάμεσα στις δύο πυρηνικές δυνάμεις.

«Αν δείτε την Ινδία και το Πακιστάν... τα είχαν βάλει άσχημα μεταξύ τους. Επτά αεροπλάνα καταρρίφθηκαν, και όλα πήγαιναν προς πόλεμο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι προειδοποίησε πως η Ουάσιγκτον θα πάγωνε το εμπόριο και θα επέβαλλε τιμωρητικούς δασμούς σε περίπτωση συνέχισης των εχθροπραξιών.

«Είπα θα βάλω 250% δασμούς σε κάθε χώρα — που σημαίνει ότι δεν θα ξανακάνετε ποτέ δουλειές (business)», δήλωσε ο Τραμπ, προκαλώντας χειροκροτήματα από το ακροατήριο.

Οι συγκρούσεις είχαν ξεσπάσει ύστερα από σειρά αεροπορικών επιθέσεων και ανταλλαγών πυρών κατά μήκος της γραμμής ελέγχου στο Κασμίρ, περιοχή που διεκδικούν και οι δύο χώρες. Η αντιπαράθεση διήρκεσε τέσσερις ημέρες, με τουλάχιστον επτά στρατιωτικά αεροσκάφη να καταρρίπτονται και δεκάδες στρατιώτες να σκοτώνονται, πριν οι δύο πλευρές ανακοινώσουν παύση των επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι τηλεφώνησε τόσο στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι όσο και στους ηγέτες του Πακιστάν, λέγοντάς τους πως οι ΗΠΑ δεν θα υπογράψουν εμπορική συμφωνία αν συνέχιζαν τον πόλεμο. Κατά τον Τραμπ, και οι δύο πλευρές απάντησαν πως «πρέπει να μας αφήσεις να πολεμήσουμε», προτού τελικά υποχωρήσουν μέσα σε δύο ημέρες.

Τραμπ: Ο Μόντι είναι «killer»

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ αναφέρθηκε προσωπικά στον Ινδό πρωθυπουργό, περιγράφοντάς τον ως «τον πιο ευγενικό άνθρωπο» αλλά ταυτόχρονα «killer», προσθέτοντας ότι ο Μόντι είναι «σκληρός όσο λίγοι» και «έτοιμος να πολεμήσει». «Θα σας πω κάτι — ο Μόντι δείχνει σαν κάποιος που θα ήθελες να έχεις για πατέρα. Αλλά είναι killer, είναι αδυσώπητος», είπε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Νέο Δελχί, την ώρα που ο Μόντι δίνει μάχη για τις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές.  Ινδοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία ότι οι δηλώσεις του Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την αντιπολίτευση ως πολιτικό όπλο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δεν απάντησε άμεσα στα σχόλια, ενώ πηγές που επικαλείται το Bloomberg αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Μόντι είχε ήδη αποφύγει τη συμμετοχή σε περιφερειακή σύνοδο στη Μαλαισία, φοβούμενη ότι ο Τραμπ θα επαναλάμβανε δημόσια τον ισχυρισμό του πως μεσολάβησε ο ίδιος στην εκεχειρία.

Η Ινδία έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει ότι υπήρξε αμερικανική διαμεσολάβηση, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για παύση των εχθροπραξιών ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν. Το Ισλαμαμπάντ, αντίθετα, ευχαρίστησε τον Τραμπ για τον «ρόλο» του και μάλιστα τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης.

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Ινδίας είναι χειρότερες μετά τη μεσολάβηση του Τραμπ

Παρά τις δημόσιες αναφορές του Αμερικανού προέδρου ότι «έσωσε την κατάσταση», η κόντρα φαίνεται να έχει ψυχράνει τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Νέου Δελχί, οι οποίες ήταν στενές τα τελευταία χρόνια.

Μετά τη λήξη της σύγκρουσης, η Ουάσιγκτον επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς έως 50% σε ορισμένα ινδικά προϊόντα, περιλαμβάνοντας επιπλέον 25% επιβάρυνση από τις 27 Αυγούστου, εξαιτίας των συνεχιζόμενων αγορών ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί. Παράλληλα, οι δασμοί στο Πακιστάν μειώθηκαν από 29% σε 19%, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Ισλαμαμπάντ.

Η Ινδία, από την πλευρά της, προσπαθεί να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να χαλαρώσει το εμπορικό καθεστώς και να μειώσει το 50% των δασμών που επιβλήθηκαν σε εξαγωγές της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει πρόοδος.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές και ινδικές πηγές που επικαλούνται το Reuters και το Bloomberg, η αντιπαράθεση έχει σκιάσει τη στενή προσωπική σχέση που είχαν αναπτύξει οι δύο ηγέτες τα προηγούμενα χρόνια. Ο Τραμπ, πάντως, συνέχισε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ασία να επαναλαμβάνει τον ρόλο του «διαμεσολαβητή», προσθέτοντας κάθε φορά «νέα στοιχεία» στις αφηγήσεις του για τη σύγκρουση.

«Τους είπα, “Δεν μπορούμε να κάνουμε εμπορική συμφωνία μαζί σας όσο ξεκινάτε πόλεμο”. Και τότε μου απάντησαν: “Άφησέ μας να πολεμήσουμε”. Τελικά σταμάτησαν», είπε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι χάρη στη δική του πίεση οι δύο χώρες σταμάτησαν τις επιχειρήσεις μέσα σε δύο ημέρες.

Με πληροφορίες από Reuters, Bloomberg

