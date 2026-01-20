Ο Τραμπ καρφώνει, με τη βοήθεια της AI, τη σημαία των ΗΠΑ στο έδαφος της Γροιλανδίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social εικόνα στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να καρφώνει τη σημαία των ΗΠΑ στο έδαφος της Γροιλανδίας.

Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο αντιπροσωπεύει την επίμονη στάση του σχετικά με την κατάκτηση της Γροιλανδίας.

Στη φωτογραφία απεικονίζονται επίσης ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι βανς και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επιπλέον υπάρχει μια πινακίδα στην οποία αναγράφεται το εξής μήνυμα: «Γροιλανδία, έδαφος των ΗΠΑ από το 2026».

Η ανάρτηση στο Truth Social:

«Πρέπει να την αποκτήσουμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε αμερικανικό έδαφος.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα για το τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».

Επίσης, σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με το NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει την κατάληψη της Γροιλανδίας με τη βία.

«Κανένα σχόλιο» ήταν η απάντησή του στον τηλεοπτικό σταθμό, καθώς επέμεινε ότι θα προχωρήσει στο «100%» με τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν υλοποιηθούν τα πλάνα που έχει για τη Γροιλανδία.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επικεντρώνονται στη Γροιλανδία, λέγοντας: «Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη, όχι στη Γροιλανδία».