Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατεύματα στη Γροιλανδία

Η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, σε μια συγκυρία όπου ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την κατεύθυνση της προσάρτησης του νησιού. Σύμφωνα με δανικά μέσα, νέα δύναμη μάχιμων στρατιωτών αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα στο Κάνγκερλουσουακ, όπου βρίσκεται το βασικό διεθνές αεροδρόμιο της Γροιλανδίας.

Όπως δήλωσε ο διοικητής των δανικών δυνάμεων στην Αρκτική, υποστράτηγος Σόρεν Άντερσεν, περίπου 100 Δανοί στρατιώτες έχουν ήδη μεταβεί στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, και αντίστοιχος αριθμός στο Κάνγκερλουσουακ, στη δυτική πλευρά του νησιού. Οι δυνάμεις αυτές θα συμμετάσχουν στην άσκηση Arctic Endurance, με τον Άντερσεν να επιμένει ότι η ανάπτυξη συνδέεται με τις ρωσικές απειλές και όχι με τις δηλώσεις Τραμπ.

Παράλληλα, η Κοπεγχάγη άνοιξε εντός του ΝΑΤΟ τη συζήτηση για πιθανή συμμαχική παρουσία στη Γροιλανδία. Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, ανέφερε ότι έθεσε το θέμα σε συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η πρόταση καταγράφηκε από το ΝΑΤΟ.

Danish combat troops have arrived



The Danish Army Chief, was on board the aircraft that landed on Monday evening in Kangerlussuaq, Greenland.



–TV2 pic.twitter.com/9jfKtRg6O8 — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 19, 2026

Ο Πούλσεν χαρακτήρισε «ιδιαίτερα επώδυνες» τις απειλές του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να διαρρήξει τους δεσμούς της με την Ουάσινγκτον. Προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ θα άφηνε τους Ευρωπαίους με «τεράστιο πρόβλημα» στην άμυνα και σημείωσε ότι η συγκυρία ενισχύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεισφορά.

Γροιλανδία: Δύο χρόνια ενδέχεται να διαρκέσει η αποστολή της Δανίας

Η ανάπτυξη των δανικών δυνάμεων δεν παρουσιάζεται ως βραχυπρόθεσμη κίνηση. Ο Άντερσεν δήλωσε ότι η αποστολή μπορεί να διαρκέσει ένα έως δύο χρόνια και να περιλάβει συμμετοχή και ξένων στρατιωτών, ενώ καταρτίζεται ήδη χρονοδιάγραμμα για παρουσία δυνάμεων στη Γροιλανδία και το 2026, αλλά και το επόμενο έτος. Τις τελευταίες ημέρες, αξιωματικοί από ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε αναγνωριστική αποστολή προκειμένου να αξιολογήσουν δυνατότητες εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου· σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδιάζουν να επιστρέψουν τον Μάρτιο με διαφορετικές δυνατότητες.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται τη στιγμή που ο Τραμπ επαναφέρει την ιδέα της προσάρτησης της Γροιλανδίας χωρίς να αποκλείει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πρωτοβουλίες συμμάχων, λέγοντας ότι «παίζουν ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι» και ότι αυξάνουν το ρίσκο σε επίπεδα «μη ανεκτά».

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για να προστατεύσει τη Γροιλανδία από πιθανές απειλές της Ρωσίας ή της Κίνας, ενώ έχει ειρωνευτεί την ικανότητα της Κοπεγχάγης να υπερασπιστεί το νησί. Η Δανία, από την πλευρά της, έχει ήδη ανακοινώσει αύξηση της χρηματοδότησης για την άμυνα της Γροιλανδίας κατά 27,4 δισ. κορώνες, με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης και μέσων όπως πλοία, αεροσκάφη περιπολίας, drones και ραντάρ.

Η κυβέρνηση της Δανίας σημειώνει ακόμη ότι η ενίσχυση της παρουσίας στη Γροιλανδία μπορεί να περιλαμβάνει φύλαξη κρίσιμων υποδομών, υποστήριξη των τοπικών αρχών, υποδοχή συμμαχικών δυνάμεων, ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή και ναυτικές επιχειρήσεις γύρω από το νησί.

Με πληροφορίες από Politico