Ο Τραμπ κάλεσε δεξιούς influencers για να «συζητήσουν» την Antifa - Η λίστα με τους εκλεκτούς 11

Μια ιδιόμορφη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε «στρογγυλή τράπεζα» για την Antifa — όχι με ερευνητές, αλλά με έντεκα δεξιούς influencers που δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι δημοσιογράφοι, αλλά προπαγανδιστές συντηρητικών ιδεών, που συχνά συγκρούονται με διαδηλωτές της αριστεράς και στη συνέχεια ανεβάζουν τα βίντεο στα προφίλ τους.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τα βίντεο αυτών των δημιουργών περιεχομένου έχουν συμβάλει στο να διαμορφώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μια στρεβλή εικόνα για το κίνημα του αντιφασισμού, το οποίο έχει κατηγορήσει δημοσίως ως «τρομοκρατικό». Ωστόσο, στην εν λόγω συνάντηση δεν παρουσιάστηκαν αποδείξεις για οργανωμένο δίκτυο βίας, μόνο προσωπικές αφηγήσεις.

Ο ερευνητής εξτρεμισμού Τζάρεντ Χολτ σχολίασε δηκτικά: «Αποστολή τους είναι να φτιάχνουν βίντεο που θα παίξουν στο Fox News για να τρομάξουν το κοινό και να εμφανίσουν τον Τραμπ ως τον μοναδικό σωτήρα που μπορεί να ‘καθαρίσει’ την Antifa».

Οι «δημοσιογράφοι» της Δεξιάς στο πλευρό του Τραμπ

Άντι Νγκό: Γνωστός για τα βίντεό του από διαδηλώσεις στο Πόρτλαντ, παρουσιάζει τους αντιφασίστες ως βίαιους «τρομοκράτες». Έχει κατηγορηθεί ότι παραποιεί στοιχεία και αποκρύπτει την προέλευση της βίας σε επεισόδια μεταξύ ακροδεξιών και διαδηλωτών. Κέιτι Ντέιβισκορτ: Πρώην ακτιβίστρια του Turning Point USA και δημοσιογράφος της Post Millennial. Συχνά προκαλεί διαδηλωτές για να δημιουργήσει βίντεο σύγκρουσης, τα οποία προβάλλονται από δεξιά μέσα ενημέρωσης ως «απόδειξη» της βίας της Antifa.

Η Κέιτι Ντέιβισκορτ /φωτ.: ΕΡΑ Νικ Σόρτορ: Influencer με 1,2 εκατ. ακολούθους, γνωστός για τις συγκρούσεις του με διαδηλωτές και τις θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδει. Έχει εμφανιστεί σε εκπομπές του Τάκερ Κάρλσον και του Στιβ Μπάνον, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «θύμα της Αριστεράς».

Facebook Twitter Ο συντηρητικός δημοσιογράφος Nick Sortor επιδεικνύει μια σημαία που έσωσε από την καύση κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης / φωτ.: ΕΡΑ Χούλιο Ρόσας: Ανταποκριτής του Blaze TV και πρώην συνεργάτης του Turning Point USA. Έχει καλύψει διαδηλώσεις με σαφώς φιλοσυντηρητική οπτική, παρουσιάζοντας μεμονωμένα περιστατικά βίας ως γενικευμένο χάος. Σαβάνα Ερνάντεζ: Πρώην παρουσιάστρια του Infowars και τώρα συνεργάτιδα του Turning Point USA. Έγινε γνωστή όταν προκάλεσε διαδηλωτές του Black Lives Matter κρατώντας πλακάτ «Police Lives Matter». Καμ Χίγκμπι: Ακτιβιστής του Turning Point USA και πρώην δημιουργός για το PragerU. Δηλώνει ότι έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από μέλη της Antifa λόγω της δράσης του σε διαδηλώσεις και πανεπιστημιουπόλεις. Νικ Σίρλι: Νεαρός YouTuber με σχεδόν 900.000 συνδρομητές. Ξεκίνησε με χιουμοριστικά βίντεο αλλά πλέον παράγει πολιτικό περιεχόμενο υπέρ του Τραμπ, συχνά παρουσιάζοντας διαδηλώσεις ως «αντι-αμερικανικές εξεγέρσεις». Τζόναθαν Τσο: Πρώην ρεπόρτερ του ABC που απολύθηκε επειδή παρήγαγε προωθητικό βίντεο για τους Proud Boys. Τώρα συνεργάζεται με το Turning Point USA και δεξιές δεξαμενές σκέψης, καλύπτοντας θέματα όπως η «ανεξέλεγκτη αριστερή βία». Τζέιμς Κλουγκ: Ambassador του Turning Point USA και δημιουργός στο YouTube με πάνω από 600.000 συνδρομητές. Ειδικεύεται σε βίντεο «δρόμου», όπου χλευάζει φιλελεύθερους και διαδηλωτές με επιθετικό ύφος. Μπράντι Κρουζ: Πρώην δημοσιογράφος του τοπικού Fox στο Σιάτλ, που πλέον έχει μετατραπεί σε podcaster με ρεπουμπλικανική ατζέντα. Στη σύσκεψη υποστήριξε ότι η ρητορική του Τραμπ «έσωσε ζωές». Τζακ Ποσόμπιεκ: Με πάνω από 3 εκατ. ακολούθους, είναι ένας από τους πιο γνωστούς ακροδεξιούς influencers στις ΗΠΑ. Έγινε διάσημος ως διακινητής της θεωρίας συνωμοσίας Pizzagate και τώρα παρουσιάζει εκπομπή στο Real America’s Voice, χορηγούμενη από το Turning Point USA.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με την επικεφαλής Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ /φωτ.: ΕΡΑ

Η πολιτική στόχευση πίσω από το αφήγημα

Αναλυτές σημειώνουν ότι η «εκδήλωση» αυτή δεν είχε επιστημονικό χαρακτήρα, αλλά πολιτική σκοπιμότητα. Ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει το φόβο γύρω από την Antifa, όπως έκανε το 2020 εν μέσω των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η παρουσία προσώπων που συνδέονται με οργανώσεις όπως το Turning Point USA και το Real America’s Voice δείχνει ότι ο πρώην πρόεδρος στηρίζεται σε ένα οικοσύστημα δεξιού διαδικτυακού ακτιβισμού που παράγει προπαγανδιστικό περιεχόμενο, συχνά χωρίς δημοσιογραφική δεοντολογία.

Ο ίδιος ο Τζακ Ποσόμπιεκ, με πάνω από 3 εκατομμύρια ακολούθους, είναι γνωστός για την προώθηση θεωριών συνωμοσίας όπως το Pizzagate. Ορισμένοι συμμετέχοντες έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή ή συγκάλυψη βίαιων ενεργειών, ενώ άλλοι έχουν απολυθεί από μέσα ενημέρωσης λόγω ακροδεξιάς προπαγάνδας.

Η συζήτηση στο Λευκό Οίκο παρουσιάστηκε από φιλοτραμπικά ΜΜΕ ως «πρωτοβουλία για την ασφάλεια των πολιτών». Ωστόσο, για πολλούς παρατηρητές ήταν μια επικοινωνιακή παράσταση με στόχο να αναζωπυρώσει το πολιτικό αφήγημα του φόβου ενόψει των εκλογών του 2025.

Με πληροφορίες από CNN, Guardian