Ο Τραμπ φιλοξενεί την ελίτ της Σίλικον Βάλεϊ χωρίς τον Μασκ – Η λίστα των καλεσμένων του Λευκού Οίκου

Καλεσμένοι στο αποψινό δείπνο είναι οι επικεφαλείς των Google, Microsoft, OpenAI, Meta και πολλών άλλων τεχνολογικών κολοσσών

Φωτ: Getty Images
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο μερικά από τα πιο ισχυρά ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, σε ένα δείπνο που οργανώνεται στον Κήπο των Ρόδων.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονται ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta και άλλα κορυφαία στελέχη από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σημαντική ηχηρή απουσία αποτελεί ο Έλον Μασκ. Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Τραμπ, που είχε αναλάβει την περίφημη «υπουργείο Αποτελεσματικότητας (DOGE)», ήρθε σε δημόσια ρήξη με τον πρόεδρο νωρίτερα φέτος. 

Το δείπνο θα γίνει στον Κήπο των Ρόδων, που έχει πρόσφατα μεταμορφωθεί. Το γκαζόν καλύφθηκε με πέτρωμα και στήθηκαν τραπέζια, καρέκλες και ομπρέλες σε στυλ που θυμίζει το Μαρ-α-Λάγκο, το ιδιωτικό κλαμπ του Τραμπ στη Φλόριντα. «Το Rose Garden Club στον Λευκό Οίκο είναι το πιο hot σημείο στην Ουάσινγκτον, ίσως και στον κόσμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Ντέιβις Ίνγκλ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος σχεδιάζει πολλές ακόμη τέτοιες βραδιές στο νέο «πάτιο» του Λευκού Οίκου.

Η εκδήλωση θα ακολουθήσει συνεδρίαση της νέας επιτροπής για την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη, υπό την προεδρία της Μελάνια Τραμπ. «Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όπως τα παιδιά μας: να την ενδυναμώσουμε, αλλά με προσοχή και καθοδήγηση», ανέφερε η πρώτη κυρία.

Στόχος της επιτροπής είναι η διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους νέους Αμερικανούς γύρω από την τεχνολογία που αναμένεται να αλλάξει τον κόσμο.Εκτός από τους Γκέιτς, Κουκ και Ζάκερμπεργκ, καλεσμένοι είναι ακόμη ο συνιδρυτής της Google Σεργκέι Μπριν και ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πιτσάι, ο Σάτια Ναδέλα της Microsoft, οι Σαμ Άλτμαν και Γκρεγκ Μπρόκμαν της OpenAI, η Σάφρα Κατζ της Oracle, ο Ντέιβιντ Λιμπ της Blue Origin, ο Σαντζάι Μεχρότρα της Micron, ο Βιβέκ Ρανατίβε της TIBCO, ο Σάιαμ Σανκάρ της Palantir, ο Αλεξάντρ Γουάνγκ της Scale AI και φυσικά ο Τζάρεντ Άιζακμαν της Shift4 Payments.

Με πληροφορίες από Associated Press

