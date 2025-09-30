O Τραμπ δίνει προθεσμία «3-4 ημέρες» στη Χαμάς να απαντήσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, ότι οι η Χαμάς έχει περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει στην πρότασή του για ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα, αλλιώς θα επέλθουν συνέπειες.

Σε δηλώσεις του, κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε, ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και των αραβικών χωρών έχουν αποδεχτεί το σχέδιο των 20 σημείων για τη Γάζα και «περιμένουμε μόνο τη Χαμάς», η οποία «έχει περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει.

«Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι. Και εάν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε.

Προειδοποίησε δε, πως αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ΗΠΑ θα «αφήσουν το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει».

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και η πρώτη αντίδραση της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Λίγο πριν από την κοινή εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου για τον θύλακα.

Η πρόταση προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και «πάγωμα» των υφιστάμενων γραμμών μάχης. Η Χαμάς καλείται να καταθέσει και να καταστρέψει τον οπλισμό της, ενώ μέσα σε 72 ώρες θα πρέπει να απελευθερώσει 20 Ισραηλινούς ομήρους και να παραδώσει τα λείψανα περισσότερων από 24 νεκρών. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστινίους κρατούμενους, ανάμεσά τους και 250 ισοβίτες.

Το Ισραήλ δεσμεύεται ότι δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Οι στρατιωτικές δυνάμεις του θα αποσυρθούν σταδιακά, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια θα ξεκινήσει να εισέρχεται στη Λωρίδα αμέσως μόλις υπάρξει συμφωνία και από τις δύο πλευρές.

Για τη διακυβέρνηση της Γάζας, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής επιτροπής, χωρίς καμία συμμετοχή της Χαμάς. Η επιτροπή θα λειτουργεί υπό την εποπτεία διεθνούς οργάνου –του «Συμβουλίου Ειρήνης»– το οποίο θα προεδρεύεται από τον Τραμπ, με τη συμμετοχή ξένων ηγετών και του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.

Ένα μεγάλο μέρος της πρότασης αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Παράλληλα, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους στο μέλλον, εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Το σχέδιο ξεκαθαρίζει ότι κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα. Όσοι επιλέξουν να φύγουν θα έχουν τη δυνατότητα επιστροφής.

Τι προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα

Η πρόταση, εάν ακολουθηθεί, θα ξεκινήσει με την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αναφέρει επίσης, ότι οι υπάρχουσες «γραμμές μάχης» θα παγώσουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα της τα οποία θα καταστραφούν. Επίσης, θα απελευθερώσει- εντός 72 ωρών- 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους και τα λείψανα περισσότερων από 24 που εκτιμάται ότι είναι νεκροί.

Μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, η πρόταση αναφέρει ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες κρατούμενους. Πρόκειται για 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Επιπλέον, «το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα» και οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από την περιοχή σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Αναφέρει επίσης, ότι μόλις και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, «θα σταλεί αμέσως πλήρης βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας». Οι ΗΠΑ φτιάχνουν επίσης, το σχέδιο για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, αναφέροντας ότι μια «τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή» θα κυβερνά προσωρινά «με την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα ηγείται» ο Τραμπ.

Στην επιτροπή που ο Τραμπ θα προεδρεύει και θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα, θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση, «άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή». Μεγάλο μέρος του σχεδίου επικεντρώνεται σε αυτό που οι ΗΠΑ αποκαλούν «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το σχέδιο αφήνει επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο για παλαιστινιακό κράτος στο μέλλον. Τέλος, κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Χαμάς: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ»

Πηγή κοντά στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο ήταν «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και επέβαλε «αδύνατους όρους» με στόχο την εξουδετέρωση της οργάνωσης. Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, ανέφερε: «Αυτό που προτείνει ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, που δεν παρέχουν στο παλαιστινιακό λαό ή στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας κανένα νόμιμο δικαίωμα.»

Δεν είναι σαφές πώς θα διατυπώσει η Χαμάς την απάντησή της, καθώς απόλυτη άρνηση μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που υποδέχθηκαν θετικά το σχέδιο.

Πηγή του AFP κοντά στη Χαμάς δήλωσε ότι η αξιολόγηση της πρότασης Τραμπ για τη λήξη του πολέμου «μπορεί να χρειαστεί μερικές ημέρες». Συγκεκριμένα: «Η Χαμάς έχει ξεκινήσει μια σειρά διαβουλεύσεων εντός της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, τόσο εντός Παλαιστίνης όσο και στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω της πολυπλοκότητας της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ηγεσίας, ειδικά μετά την ισραηλινή επιθετικότητα στην Ντόχα».

Με πληροφορίες από Reuters