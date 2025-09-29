Τι προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα: «Ναι» από Ισραήλ, τι θα γίνει αν αρνηθεί η Χαμάς

Με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα συμφώνησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως φανέρωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου των δύο ηγετών μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Λίγο πριν Τραμπ και Νετανιάχου ανέβουν στο βήμα, οι ΗΠΑ δημοσίευσαν λεπτομέρειες του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα.

Τι προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα

Η πρόταση, εάν ακολουθηθεί, θα ξεκινήσει με την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αναφέρει επίσης, ότι οι υπάρχουσες «γραμμές μάχης» θα παγώσουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα της τα οποία θα καταστραφούν. Επίσης, θα απελευθερώσει- εντός 72 ωρών- 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους και τα λείψανα περισσότερων από 24 που εκτιμάται ότι είναι νεκροί.

Μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, η πρόταση αναφέρει ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες κρατούμενους. Πρόκειται για 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Επιπλέον, «το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα» και οι δυνάμεις του θα αποσυρθούν από την περιοχή σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Αναφέρει επίσης, ότι μόλις και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, «θα σταλεί αμέσως πλήρης βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας».

Οι ΗΠΑ φτιάχνουν επίσης, το σχέδιο για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, αναφέροντας ότι μια «τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή» θα κυβερνά προσωρινά «με την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα ηγείται» ο Τραμπ.

Στην επιτροπή που ο Τραμπ θα προεδρεύει και θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα, θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο, η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση, «άμεσα, έμμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή».

Μεγάλο μέρος του σχεδίου επικεντρώνεται σε αυτό που οι ΗΠΑ αποκαλούν «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το σχέδιο αφήνει επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο για παλαιστινιακό κράτος στο μέλλον.

Τέλος, κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Όσα δήλωσαν Τραμπ και Νετανιάχου - Τι θα γίνει αν αρνηθεί η Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο είχε συνάντηση στον Λευκό Οίκο, επειδή, όπως είπε, συμφώνησε με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Εάν γίνει δεκτό το σχέδιο από τη Χαμάς, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, σημείωσε, και αυτό σημαίνει «τον τερματισμό του ίδιου του πολέμου».

Με βάση την πρόταση, οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες θα δεσμευτούν στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Οι πλευρές θα συμφωνήσουν το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το σχέδιό του προβλέπει την κατά φάσεις απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Ο Τραμπ είπε ότι «αισθάνεται πως θα έχουμε θετική απάντηση» από τη Χαμάς. Τόνισε όμως, ότι εάν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, «το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξή μου για να την καταστρέψει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ, πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

«Αυτή είναι μια μεγάλη, σπουδαία ημέρα, μια υπέροχη ημέρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Είμαστε τουλάχιστον πολύ, πολύ κοντά, και νομίζω ότι είμαστε 'περισσότερο από πολύ κοντά', και θέλω να ευχαριστήσω τον Μπίμπι που ήρθε πραγματικά και έκανε τη δουλειά», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άρχισε την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι «ίσως μια από τις ωραιότερες ημέρες του πολιτισμού».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί «κατά φάσεις» από τη Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Σε συνεργασία με τη νέα μεταβατική αρχή στη Γάζα, όλα τα μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση κατά φάσεις των ισραηλινών δυνάμεων», ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε από την Ουάσινγκτον ότι υποστηρίζει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος, απειλώντας παράλληλα ότι θα «τελειώσει τη δουλειά» εάν η Χαμάς το απορρίψει.

«Υποστηρίζω το σχέδιό σας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Όλοι οι όμηροί μας, οι ζωντανοί και οι νεκροί, θα επιστρέψουν αμέσως στην πατρίδα. Η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Το Ισραήλ θα διατηρήσει την ευθύνη της ασφάλειας εκεί (στον παλαιστινιακό θύλακα σ.σ.), συμπεριλαμβανομένης μιας περιμέτρου ασφαλείας, για ένα χρονικό διάστημα».

«Εάν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας, κύριε πρόεδρε, ή εάν πουν ότι το αποδέχονται αλλά στη συνέχεια κάνουν τα πάντα για να το μπλοκάρουν, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά μόνο του», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από τον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι «αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει».

Συνέχισε την ομιλία του, ευχαριστώντας τους στρατιώτες του Ισραήλ, οι οποίοι, όπως σχολίασε, πολεμούν «σαν λιοντάρια ενάντια στη βαρβαρότητα».