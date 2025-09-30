ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του Τόνι Μπλερ - Αναλυτικά η δομή της διοίκησης και ο τρόπος διακυβέρνησης

Το σχέδιο του Τόνι Μπλερ για τη Γάζα προβλέπει διεθνή αρχή υπό τον ΟΗΕ, με έλεγχο ασφάλειας και διοίκησης από εξωτερικούς παράγοντες - Οι λεπτομέρειες και οι αντιδράσεις

Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του Τόνι Μπλερ - Αναλυτικά η δομή της διοίκησης και ο τρόπος διακυβέρνησης
φωτ.: ΕΡΑ
Ένα λεπτομερές σχέδιο του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Το έγγραφο, που δημοσιεύει η Haaretz, προβλέπει τη δημιουργία της «Διεθνούς Μεταβατικής Αρχής της Γάζας» (GITA), η οποία θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα έχει ευρείες εξουσίες σε θέματα ασφάλειας, διπλωματίας και νομοθεσίας.

Στην κορυφή θα βρίσκεται ένα διεθνές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο φέρεται ότι θα προεδρεύσει ο ίδιος ο Μπλερ, σε στενή συνεργασία με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο πρόεδρος θα έχει την ευθύνη για τη διπλωματία με κράτη, διεθνείς οργανισμούς και δωρητές, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών συζητήσεων ασφαλείας με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να έχει 7 έως 10 μέλη, με έντονη συμμετοχή μουσουλμάνων εκπροσώπων ώστε να διασφαλιστεί «περιφερειακή νομιμοποίηση και πολιτιστική αξιοπιστία». Στο προσκήνιο βρίσκονται ονόματα όπως η Σίγκριντ Καάγκ του ΟΗΕ, ο Αμερικανοεβραίος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος Ναγκίμπ Σαουίρις και ο Άριε Λάιτστοουν του Abraham Accords Institute.

Κάτω από το διεθνές συμβούλιο θα δημιουργηθεί η Εκτελεστική Γραμματεία της GITA και πέντε επιτρόποι με χαρτοφυλάκια: ανθρωπιστικά, ανοικοδόμηση, νομοθεσία, επίβλεψη ασφάλειας και συνεργασία με την Παλαιστινιακή Αρχή. Η πρακτική εφαρμογή θα γίνεται από την Παλαιστινιακή Εκτελεστική Αρχή, ένα «επαγγελματικό και ουδέτερο» σώμα που θα παρέχει υπηρεσίες στους κατοίκους της Γάζας, χωρίς να αποτελεί μέρος της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τομέα της ασφάλειας. Το σχέδιο προβλέπει τρεις δομές:

  • μια μονάδα προστασίας στελεχών της GITA με ελίτ προσωπικό από αραβικές και διεθνείς χώρες,
  • μια πολιτική αστυνομία «ουδέτερη και επαγγελματικά ελεγμένη»,
  • και μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, υπεύθυνη για τα σύνορα, τις θαλάσσιες προσβάσεις και την αντιμετώπιση τρομοκρατικών ομάδων και λαθρεμπορίου όπλων.

Η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης έρχεται σε αντίθεση με την πάγια θέση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα. Αντίθετα, η πρόταση παραπέμπει και στη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» Γαλλίας–Σαουδικής Αραβίας, που ζητούσε διεθνή δύναμη. Μέχρι στιγμής μόνο η Ινδονησία έχει εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχει με 20.000 στρατιώτες.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η GITA θα λειτουργήσει σε τριετή ορίζοντα. Τον πρώτο χρόνο η έδρα θα βρίσκεται εκτός Γάζας (Αλ-Αρίς, Κάιρο, Αμμάν), τον δεύτερο χρόνο μερικώς στη Γάζα και τον τρίτο προβλέπεται «σταθερή εφαρμογή» με τοπικές δομές. Ο προϋπολογισμός διαχείρισης εκτιμάται σε 90 εκατ. δολάρια τον πρώτο χρόνο, 133,5 εκατ. τον δεύτερο και 164 εκατ. τον τρίτο, χωρίς να υπολογίζονται έξοδα ανοικοδόμησης και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το σχέδιο Μπλερ φιλοδοξεί να ανοίξει δρόμο για την τελική μεταβίβαση της διοίκησης στην Παλαιστινιακή Αρχή, χωρίς όμως σαφές χρονοδιάγραμμα. Η εφαρμογή του μένει να φανεί, καθώς απαιτεί ευρεία διεθνή στήριξη και αντιμετωπίζει σοβαρές πολιτικές ενστάσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στην παλαιστινιακή πλευρά.

Με πληροφορίες από Haaretz

