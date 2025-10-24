Ο Τραμπ απένειμε χάρη σε δισεκατομμυριούχο που έχει δηλώσει ένοχος για ξέπλυμα χρήματος

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Binance, ο οποίος είχε δηλώσει ένοχος σε κατηγορία που σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος, ισχυριζόμενος ότι ήταν θύμα πολιτικής δίωξης από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ο Τσανγκπένγκ Ζάο, Κινέζος που γεννήθηκε στον Καναδά και ιδρυτής της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, δήλωσε ένοχος τον Νοέμβριο του 2023 σε κατηγορίες για διευκόλυνση ξεπλύματος χρήματος ενώ ήταν διευθύνων σύμβουλος της Binance.

Η ομολογία ενοχής του αποτέλεσε μέρος μιας συμφωνίας δισεκατομμυρίων που είχε επιτευχθεί μεταξύ της Binance και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επί κυβέρνησης Μπάιντεν το 2023, και ο Ζάο παραιτήθηκε τότε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Ζάο εξέτισε τέσσερις μήνες φυλάκιση μετά την καταδίκη του τον Απρίλιο του 2024, και η εταιρεία του απαγορεύτηκε να δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ άσκησε τη συνταγματική του εξουσία χορηγώντας χάρη στον κ. Ζάο, ο οποίος διώχθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν στο πλαίσιο του πολέμου της κατά των κρυπτονομισμάτων», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Στην προσπάθειά της να τιμωρήσει τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων, η κυβέρνηση Μπάιντεν κυνήγησε τον κ. Ζάο, παρότι δεν υπήρχαν κατηγορίες για απάτη ή αναγνωρίσιμα θύματα», πρόσθεσε η ίδια.

«Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπάθησε να επιβάλει στον κ. Ζάο ποινή τριών ετών φυλάκισης, μια ποινή τόσο εκτός των κατευθυντήριων γραμμών που ακόμη και ο δικαστής είπε ότι δεν είχε ξανακούσει κάτι τέτοιο στα 30 χρόνια της καριέρας του. Αυτές οι ενέργειες της κυβέρνησης Μπάιντεν έπληξαν σοβαρά τη φήμη των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου ηγέτη στην τεχνολογία και την καινοτομία. Ο πόλεμος της κυβέρνησης Μπάιντεν κατά των κρυπτονομισμάτων τελείωσε», κατέληξε η Λέβιτ.

Ο Ζάο έχει καθαρή περιουσία περίπου 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes. Ο ίδιος, που ίδρυσε τη Binance το 2017, εξακολουθεί να κατέχει τη συντριπτική πλειονότητα των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το Forbes.

Με πληροφορίες από CBS News

