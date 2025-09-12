Ο Τραμπ αντιδρά για την καταδίκη Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 έτη: «Είναι καλός άνθρωπος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η καταδίκη του Ζαΐχ Μπολσονάρου σε 27 χρόνια κάθειρξη για την απόπειρα πραξικοπήματος, του προκάλεσε «μεγάλη κατάπληξη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε τον Βραζιλιάνο ακροδεξιό πρώην ομολόγό του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να του επιβάλει κάθειρξη 27 ετών, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την Ουάσιγκτον.

«Προκαλεί πολλή κατάπληξη πως μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», σχολίασε ο Τραμπ μιλώντας στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.

«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατήγγειλε στο παρελθόν «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και θαυμαστή του.

Η κυβέρνησή του ρεπουμπλικάνου επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, κυρώσεις σε βάρος του δικαστή του ομοσπονδιακού ανωτάτου δικαστηρίου (STF) που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, κι ακόμη ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε άλλα μέλη του κορυφαίου βραζιλιάνικου δικαστικού θεσμού, εξαιτίας της δίκης.

Η ποινή στον Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος

Η ποινή επιβλήθηκε στον Μπολσονάρου, αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.

Η υπεράσπιση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, πως έχει σκοπό να προχωρήσει σε προσφυγές εναντίον της ετυμηγορίας της δικαιοσύνης, σε εγχώριο και «σε διεθνές επίπεδο», ώρες αφού ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα πραξικοπήματος.

«Η υπεράσπιση θεωρεί τις ποινές που απαγγέλθηκαν απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες και, αφού ανέλυσε τους όρους της ετυμηγορίας, θα καταθέσει τις προσήκουσες προσφυγές, και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε μέσω X ο Φάμπιου Βανγκάρτεν, συνεργάτης του πρώην αρχηγού του κράτους.

Ο Εντουάρντου Μπολσονάρου, ο εκλεγμένος στην κάτω Βουλή της Βραζιλίας τρίτος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς χθες Πέμπτη ότι αναμένει νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ιδίως σε κορυφαίους δικαστικούς της, μετά την καταδίκη του πατέρα του σε βαριά ποινή κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία προκειμένου να παραμείνει με πραξικόπημα στην εξουσία αφού έχασε τις εκλογές το 2022.

Ο πολιτικός, 41 ετών, προειδοποίησε πως τα μέλη του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου (STF) τα οποία έκριναν ένοχο τον ακροδεξιό πρώην αρχηγό του βραζιλιάνικου κράτους και πατέρα του μπορεί να αντιμετωπίσουν κυρώσεις δυνάμει του νόμου Μαγκνίτσκι. Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον επικαλέστηκε ήδη όταν επέβαλε κυρώσεις προσωπικά στον Αλεσάντρ τζι Μοράις, τον δικαστικό που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση.

Άλλα τρία μέλη του δικαστηρίου έκριναν ένοχο τον πρώην πρόεδρο· μειοψήφησε μόλις ένα.

Ο Εντουάρντου Μπολσονάρου πήρε άδεια από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του και ουσιαστικά εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος προκειμένου να εξασφαλίσει υποστήριξη από την κυβέρνηση Τραμπ ώστε να τερματιστεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του πατέρα του. Δήλωνε την εποχή πως εξέταζε το ενδεχόμενο να ζητήσει πολιτικό άσυλο.

