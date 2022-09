Ο Τομ Χάρντι συμμετείχε σε τουρνουά ζίου ζίτσου και κέρδισε

Ο ηθοποιός Τομ Χάρντι έκανε συμμετείχε σε τουρνουά πολεμικών τεχνών το Σάββατο, κερδίζοντας όποιον αντίπαλο βρέθηκε μπροστά του.

Ο 45χρονος πλέον Χάρντι συμμετείχε στο «2022 Brazilian Jiu-Jitsu Open Championship», ένα τουρνουά που διοργανώθηκε από το Ultimate Martial Arts Championships στη σχολή Oakgrove του Μίλτον Κέινς στη Βρετανία. Οι

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν τον ηθοποιό, ντυμένο με ένα μπλε gi, να νικά όλους τους αντιπάλους του έναν προς έναν. Το πιστοποιητικό της πρωτιάς του Χάρντι απονεμήθηκε στον «Έντουαρντ Χάρντι», που είναι το πραγματικό όνομα του ηθοποιού.

