ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει σχέδιο για επιθεωρήσεις στα πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, με στόχο να περιορίσει τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία και να ενισχύσει την ασφάλεια των θαλασσών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Facebook Twitter
Πλοία περιπολούν τα υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική / Φωτογραφία: EPA
0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα φάση πίεσης προς τη Ρωσία, ενισχύοντας τις εξουσίες της για την επιθεώρηση πλοίων που ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Μόσχας.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του POLITICO, οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να δώσουν στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να πραγματοποιούν ελέγχους και επιβιβάσεις σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, συχνά υπό ξένες σημαίες, με σκοπό την παράκαμψη των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Το πεντασέλιδο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) περιγράφει ένα νέο, πιο επιθετικό πλαίσιο ενεργειών απέναντι σε αυτό που οι αξιωματούχοι αποκαλούν «ναυτιλιακό δίκτυο σκιών».

Τα πλοία αυτά, εκτός από τη στήριξη της πολεμικής οικονομίας της Ρωσίας, θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το περιβάλλον. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι ορισμένα εξ αυτών χρησιμοποιούνται για υβριδικές επιθέσεις ή παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών της Δύσης.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες προτείνουν την υιοθέτηση μιας κοινής διακήρυξης για την ενίσχυση του διεθνούς πλαισίου του Δικαίου της Θάλασσας, η οποία θα επιτρέπει την επιβίβαση σε ύποπτα πλοία στο πλαίσιο επιθεωρήσεων. Εφόσον εγκριθεί από τα κράτη-μέλη, η ύπατη εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδότηση για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με επιλεγμένα κράτη-σημαίες.

Η ιδέα των «προεγκεκριμένων επιβιβάσεων» φέρνει τη συζήτηση ένα βήμα πιο κοντά σε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιας επιτήρησης, η οποία μέχρι σήμερα ήταν κατακερματισμένη σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το έγγραφο, τα κράτη-μέλη δείχνουν «ανανέωση αποφασιστικότητας» για πιο ενεργές κινήσεις κατά του σκιώδους στόλου.

Οι νέες γραμμές άμυνας της Ευρώπης κατά της Ρωσίας

Η αναφορά του εγγράφου σε πρόσφατο περιστατικό με το δεξαμενόπλοιο Boracay δείχνει ότι η απειλή δεν είναι θεωρητική. Στις αρχές Οκτωβρίου, Γάλλοι στρατιώτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο, το οποίο θεωρείται μέρος του ρωσικού σκιώδους στόλου. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά της Δανίας, την ώρα που αγνώστου προελεύσεως drone ανάγκασαν σε προσωρινό κλείσιμο αρκετά αεροδρόμια στη Βόρεια Ευρώπη.

Η Ε.Ε. ήδη εργάζεται πάνω σε διμερείς συμφωνίες με κράτη-σημαίες, όπως ο Παναμάς, η Λιβερία και τα νησιά Μάρσαλ, χώρες που φιλοξενούν μεγάλο μέρος των πλοίων με αμφισβητούμενη ιδιοκτησία. Το Παναμά έχει ήδη δεχθεί να διαγράψει από το νηολόγιό του πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις της Ε.Ε. και μάλιστα ανακοίνωσε ότι δεν θα καταχωρεί πλέον πλοία άνω των 15 ετών.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες ετοιμάζουν νέα δέσμη στοχευμένων κυρώσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τη λίστα ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών διαχείρισης και νηολογίων που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο, αλλά και πιθανές απαγορεύσεις στην παροχή υπηρεσιών ανεφοδιασμού με καύσιμα (oil bunkering) στα εμπλεκόμενα πλοία.

Το εγχείρημα της Ευρώπης δεν είναι εύκολο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας παραμένει σύνθετο και η επιθεώρηση πλοίων που φέρουν ξένη σημαία αποτελεί νομικά γκρίζα ζώνη. Ωστόσο, αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η νέα προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής στην προσπάθεια αποδυνάμωσης των ρωσικών εσόδων από το πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το έγγραφο της ΕΥΕΔ, «η Ε.Ε. πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να σταματήσει τη λειτουργία του σκιώδους στόλου — πριν η απειλή επεκταθεί από τις θάλασσες στις ακτές της Ευρώπης».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Διεθνή / Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Παρά τις κυρώσεις, τα ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διαρρέουν πετρέλαιο στα ευρωπαϊκά ύδατα, υπογραμμίζοντας την αδυναμία των δυτικών κυβερνήσεων να περιορίσουν τον επικίνδυνο «σκιά στόλο» της Μόσχας και τους κινδύνους για το περιβάλλον
LIFO NEWSROOM
Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Διεθνή / Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar χαρτογραφεί κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Ευρώπη - Ο φόβος δολιοφθοράς και η μυστική μονάδα GUGI που «παίζει» με την παγκόσμια ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Διεθνή / Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Γαλλικές δυνάμεις ανέβηκαν σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο της «σκιώδους αρμάδας», που φέρεται να συνδέεται με μυστηριώδη drones τα οποία παρέλυσαν αεροδρόμια στη Δανία. Πώς συνδέεται η υπόθεση με τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη;
LIFO NEWSROOM
Ρωσία: Ο σκιώδης στόλος που φτιάχτηκε προς αποφυγή των κυρώσεων πλέον κάνει και δολιοφθορές;

Διεθνή / Ρωσία: Ο σκιώδης στόλος που φτιάχτηκε προς αποφυγή των κυρώσεων πλέον κάνει και δολιοφθορές;

Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει έναν στόλο εκατοντάδων πλοίων για να μεταφέρει κρυφά το πετρέλαιο της, αλλά όντας τόσα πολλά, ίσως είναι ελκυστικό για το Κρεμλίνο να χρησιμοποιηθούν μερικά για να προκαλέσουν χάος
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία.

Διεθνή / Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία.

Σάλο προκαλεί η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησε από τον Ουκρανό ηγέτη να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ότι ήταν σπασμένο
LIFO NEWSROOM
Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Διεθνή / Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Πώς ο Νικολάς Μαδούρο ανέπτυξε ένα «ακλόνητο» καθεστώς: προαγωγές, οικονομικά ανταλλάγματα και κουβανική αντικατασκοπεία που αποτρέπουν το στρατιωτικό πραξικόπημα
LIFO NEWSROOM
«Active Club»: Νέες νεοναζιστικές λέσχες μάχης σε 27 χώρες - Υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες

Διεθνή / «Active Club»: Νέες νεοναζιστικές λέσχες μάχης σε 27 χώρες - Υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για τις «Active Club» – Νεοφασιστικές λέσχες μάχης που εξαπλώνονται σε 27 χώρες, οργανώνοντας διασυνοριακή δράση
LIFO NEWSROOM
 
 