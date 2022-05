Ο Ρίτσαρντ Γκιρ πούλησε σπάνια Jaguar και δίνει τα έσοδα στην Ουκρανία

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ διέθεσε μια Jaguar XK8 του 1999 από την συλλογή του για πώληση σε δημοπρασία, προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία.

Το σπάνιο όχημα πουλήθηκε για 31.750 δολαρίων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα δημοπρασιών Bring А Trailer, ανέφερε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Richard Gere is with us!🇺🇦💪



Famous American 🇺🇸 actor Richard Gere has put up for auction his rare Jaguar car to help Ukrainians. This was reported by the auction platform Bring A Trailer.#SaveUkraineNow #SaveUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/hXjgxbWfvu