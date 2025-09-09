ΔΙΕΘΝΗ
Ο πρόεδρος της Ferrari θα εκτελέσει κοινωνική εργασία για έναν χρόνο

Παράλληλα, εκίνος και τα αδέλφια του θα καταβάλουν 183 εκατ. ευρώ στις ιταλικές φορολογικές αρχές

Ο πρόεδρος της Ferrari θα εκτελέσει κοινωνική εργασία για φορολογική υπόθεση στην Ιταλία
Ο Τζον Έλκαν / Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Τζον Έλκαν, πρόεδρος της Ferrari και του ομίλου Stellantis, συμφώνησε να εκτελέσει έναν χρόνο κοινωνικής εργασίας και, μαζί με τα αδέλφια του Λάπο και Τζινέβρα, να καταβάλει 183 εκατ. ευρώ στις ιταλικές φορολογικές αρχές, βάζοντας τέλος σε μια πολύχρονη διαμάχη για φόρους κληρονομιάς.

Σύμφωνα με Ιταλούς εισαγγελείς, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, η συμφωνία δεν προβλέπει παραδοχή ενοχής. Ο συνήγορος του Έλκαν χαρακτήρισε την απόφαση «ευκαιρία να κλείσει οριστικά και γρήγορα μια επώδυνη υπόθεση».

Η φορολογική διαμάχη αφορά την περιουσία της Μαρέλα Καρατσόλο, της γιαγιάς του Έλκαν, η οποία απεβίωσε το 2019. Οι εισαγγελείς υποστήριζαν ότι τα τρία αδέλφια δεν είχαν δηλώσει περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ και εισοδήματα 248,5 εκατ. ευρώ, υπολογίζοντας λανθασμένα ότι η κληρονομιά αφορούσε μόνιμη κάτοικο Ελβετίας.

Μετά τη συμφωνία, οι αρχές ζήτησαν από τον δικαστή να κλείσει η ποινική υπόθεση για τα δύο αδέλφια, κάτι που ήδη έχει γίνει αποδεκτό.

Ο ίδιος ο Τζον Έλκαν θα πρέπει να προτείνει σε ποιον φορέα θα μπορούσε να εκτίσει την κοινωνική του εργασία. Σύμφωνα με το Reuters, επιλογές θα μπορούσαν να είναι ένα κέντρο ηλικιωμένων ή μια δομή απεξάρτησης.

Ferrari: Η Δικασική διαμάχη για την περιουσία του Τζιάνι Ανιέλι

Η υπόθεση συνδέεται με μια μεγαλύτερη οικογενειακή διαμάχη ανάμεσα στα παιδιά του Έλκαν και τη μητέρα τους, Μαργκερίτα Ανιέλι, για την περιουσία του πατέρα της, Τζάνι Ανιέλι. Ο ιστορικός επικεφαλής της Fiat πέθανε πριν από δύο δεκαετίες, έχοντας μετατρέψει την εταιρεία από μικρό κατασκευαστή αυτοκινήτων σε βιομηχανικό κολοσσό.

Η Μαργκερίτα Ανιέλι, που κληρονόμησε 1,2 δισ. ευρώ, προσπαθεί μέσω αστικών δικαστηρίων να ακυρώσει συμφωνίες του 2004, ώστε η περιουσία να κατευθυνθεί στα πέντε παιδιά της από τον δεύτερο γάμο της και όχι αποκλειστικά στους τρεις μεγαλύτερους.

Οι δικηγόροι της χαιρέτισαν το αποτέλεσμα της φορολογικής και ποινικής διαδικασίας, σημειώνοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχεια της αστικής διαμάχης.

Ο Τζον Έλκαν, ο μεγαλύτερος γιος της Μαργκερίτα, βρίσκεται στο τιμόνι της αυτοκρατορίας Ανιέλι εδώ και χρόνια. Μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fiat το 1997, υπήρξε πρόεδρος της εταιρείας, ανέλαβε την προεδρία της Ferrari το 2018 και της Stellantis το 2021.

Παρά τη φορολογική διαμάχη, παραμένει μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες του ιταλικού επιχειρηματικού κόσμου, με αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής τόσο της Ferrari όσο και της Stellantis.

Με πληροφορίες από BBC

