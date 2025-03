«Έμεινα άφωνος»: Ο Λιουίς Χάμιλτον πήρε την πρώτη του pole position με την Ferrari και στην αρχή δεν το πίστευε

Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε την πρώτη του pole position για τη Ferrari, καθώς ήταν γρηγορότερος όλων των οδηγών στις κατατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα σπριντ του Σαββάτου, στο πλαίσιο του Γκραν Πρι της Κίνας.

Ο Χάμιλτον είχε διαφορά 0,018 δευτερολέπτων από τον δεύτερο-τον τωρινό πρωταθλητή Μαξ Βερστάπεν της Red Bull-και θα ξεκινήσει τον αγώνα σπριντ του Σαββάτου από την πρώτη θέση.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν τρίτος και ο συμπαίκτης του στην McLaren, Λάντο Νόρις, ο νικητής του εναρκτήριου Γκραν Πρι της σεζόν στην Αυστραλία το περασμένο Σαββατοκύριακο, ήταν έκτος, πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Από το 2021, η Formula 1 πειραματίζεται με τη δομή των Γκραν Πρι της, προσθέτοντας έναν αγώνα μικρότερης διάρκειας ο οποίος ονομάζεται σπριντ και συμβαίνει πριν τον κύριο αγώνα της Κυριακής.

Αυτή είναι η πρώτη pole του Χάμιλτον σε αγώνα σπριντ, ενώ δεν έχει κερδίσει ποτέ κανέναν από τους προηγούμενους 18 αγώνες σπριντ. Η τελευταία του pole σε Γκραν Πρι ήρθε στην Ουγγαρία το 2023.

Ο Χάμιλτον ο οποίος ήταν 0,208 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον συμπαίκτη του Λεκλέρ, είχε έναν δύσκολο πρώτο αγώνα με τη Ferrari στη Μελβούρνη και ο επτά φορές πρωταθλητής δήλωσε: «Είμαι λίγο σοκαρισμένος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πήραμε την pole στο σπριντ. Δεν είναι ο κύριος αγώνας, οπότε έχουμε δουλειά να κάνουμε για αύριο.

#ChineseGP 🇨🇳 | Lewis Hamilton’s interview post sprint qualifying: “Holy crap! My first!”



“I’m just gobsmacked, I’m a bit taken aback by it! I didn’t know when we’d get to this position.”



“After last weekend, difficult start to the week, come here, just aggression and wanting… pic.twitter.com/8gcKXtrkl0