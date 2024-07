Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί τις ταμπλόιντ για τη ρήξη με την οικογένειά του

Oι δικαστικές μάχες του με τις βρετανικές ταμπλόιντ συνέβαλαν στον κλονισμό της σχέσης του με τη βασιλική οικογένεια, είπε ο Πρίγκιπας Χάρι σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη από ένα ντοκιμαντέρ.

«Έχει παίξει σίγουρα κεντρικό ρόλο σε αυτό», δήλωσε ο Πρίγκιπας Χάρι στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV, στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ταμπλόιντ σε Δίκη».

Ο Χάρι έχει προσφύγει δικαστικά κατά της εκδοτικής εταιρείας εφημερίδων News Group Newspapers (NGN), θυγατρικής στη Βρετανία του ομίλου του Ρούπερτ Μέρντοχ και της εκδοτικής εταιρείας της Daily Mail σε δύο διαφορετικές μηνύσεις, κατηγορώντας τις για παράνομες πρακτικές από δημοσιογράφους και ιδιωτικούς ερευνητές για πολλά χρόνια.

Ο Χάρι είχε κατά το παρελθόν χαρακτηρίσει τις μηνύσεις ως την «αποστολή» του. Και οι δύο εκδοτικές εταιρείες αρνούνται τις κατηγορίες.

«Πιστεύω πως από την οπτική γωνιά του να υπηρετείς τους άλλους και όταν έχεις αναλάβει έναν δημόσιο ρόλο, αυτά είναι τα πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε για το ευρύτερο καλό, όμως το κάνω αυτό για τους δικούς μου λόγους», είπε στο ITV.

«Για εμένα, αυτή η αποστολή συνεχίζεται, όμως προκάλεσε… εν μέρει μια ρήξη», πρόσθεσε.

Ο Χάρι κατηγορεί τα βρετανικά ΜΜΕ για τον θάνατο της μητέρας του πριγκίπισσας Νταϊάνας το 1997 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Έχει κατηγορήσει τις βρετανικές εφημερίδες για εχθρικές και ρατσιστικές επιθέσεις σε βάρος της Αμερικανίδας συζύγου του Μέγκαν, τις οποίες επικαλείται ως παράγοντα στην απόφασή του να παραιτηθούν των βασιλικών καθηκόντων τους και να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια το 2020.

