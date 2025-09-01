ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Πούτιν από την Κίνα κατηγορεί τη Δύση για την εισβολή του στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε πως η «συνεννόηση» που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας ανοίγει το δρόμο για την ειρήνη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Πούτιν από την Κίνα κατηγορεί τη Δύση για την εισβολή του στην Ουκρανία Facebook Twitter
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια συνόδου κορυφής στην Τιαντζίν της Κίνας / Φωτ: EPA
0

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια συνόδου κορυφής που οργανώθηκε από το Πεκίνο στην Τιαντζίν της Κίνας, υπεραμύνθηκε σήμερα της επίθεσής του στην Ουκρανία κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση.

«Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμα πως η συνεννόηση που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής, τον Αύγουστο, με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ένα δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.

«Σχετικά μ' αυτό, εκτιμάμε πολύ τις προσπάθειες και τις προτάσεις από την Κίνα και την Ινδία με στόχο τη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε ο Πούτιν.

«Θα επισήμαινα επίσης ότι η συνεννόηση, που επιτεύχθηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα, ελπίζω πως θα συμβάλει επίσης στο στόχο αυτό», πρόσθεσε ο ρώσος πρόεδρος.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η εβδομάδα της κρίσης για την Κίνα: Οι στρατηγικές κινήσεις της στην παγκόσμια σκακιέρα

Διεθνή / Η εβδομάδα της κρίσης για την Κίνα: Οι στρατηγικές κινήσεις της στην παγκόσμια σκακιέρα

Αυτή η εβδομάδα για το Πεκίνο είναι μια ευκαιρία για επίδειξη στρατιωτικής, πολιτικής, και οικονομικής ισχύος, καθώς και της ικανότητας του να προσφέρει εναλλακτικές σε μια απρόβλεπτη εποχή
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Διεθνή / Αίμα και λιμός στη Γάζα: 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα - Διάσημοι και ακτιβιστές στη «νηοπομπή της Αντοχής»

Τουλάχιστον 30 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, ενώ η Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες ξεκινούν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική νηοπομπή για να σπάσουν τον αποκλεισμό
LIFO NEWSROOM
kamila-sexoualiki epithesi

Διεθνή / Όταν η βασίλισσα Καμίλα αντιμετώπισε σεξουαλική επίθεση ως μαθήτρια: «Τον χτύπησα με το παπούτσι στο ευαίσθητο σημείο»

Στο βιβλίο "Power and the Palace" αναφέρεται πως η βασίλισσα αποκάλυψε το γεγονός στον Μπόρις Τζόνσον κατά τη θητεία του ως δήμαρχος του Λονδίνου
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Διεθνή / Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς
LIFO NEWSROOM
Από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα: Αναχώρησε ο στολίσκος αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Διεθνή / Από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα: Αναχώρησε ο στολίσκος αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

«Είναι η μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία» με «περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια μέχρι τώρα να φθάσει στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
«ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Διεθνή / «ΗΠΑ και Ρωσία» θεωρούν πως η Ευρώπη «εμποδίζει παρασκηνιακά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν δημόσια την αμερικανική προσπάθεια και επιχειρούν παρασκηνιακά να αναιρέσουν την όποια πρόοδο», σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios
LIFO NEWSROOM
Οι εκδόσεις που απευθύνονται στο LGBTQ+ κοινό αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους διαφημιστές, προειδοποιούν οι εκδότες

Διεθνή / Τα περιοδικά που απευθύνονται στο LGBTQ+ κοινό αντιμετωπίζουν διακρίσεις από τους διαφημιστές, προειδοποιούν οι εκδότες

Η αντι-DEI εκστρατεία στις ΗΠΑ και οι διαφημιστές που αποφεύγουν να συνεργαστούν με τα έντυπα που απευθύνονται στην LGBTQ+ κοινότητα και άλλες μειονότητες
LIFO NEWSROOM
Ισπανία: Η στιγμή που ακτιβίστριες ρίχνουν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια

Διεθνή / Ισπανία: Η στιγμή που ακτιβίστριες ρίχνουν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια

Διαμαρτυρόμενες για την κυβερνητική απραξία απέναντι στις καταστροφικές φωτιές, οι δύο γυναίκες έριξαν την μπογιά στην πρόσοψη του διάσημου καθεδρικού ναού και συνελήφθησαν
LIFO NEWSROOM
 
 