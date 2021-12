Ο σκηνοθέτης του «Licorice Pizza», Πολ Τόμας Άντερσον, αποκαλύπτει πώς ο πατέρας του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζορτζ, κατέληξε σε μία καμέο εμφάνιση στην ταινία του.

Ο δημοσιογράφος των New York Times, Kyle Buchanan, ανέβασε στο Twitter αδημοσίευτα αποσπάσματα από τον σκηνοθέτη που εξιστορεί το πώς συνέβη.

«Έφτιαξα μια εικόνα για έναν άντρα που είχε ένα κατάστημα με περούκες και που πουλούσε αυτά τα στρώματα νερού και δεν μπορούσα να το εξελίξω», είπε ο Άντερσον. «Έλεγα συνέχεια, «Ποιον ξέρω να του μοιάζει;».

Και τότε όπως λέει ο ίδιος του ήρθε ξαφνικά στο νου με ποιον του έμοιαζε.

«Ο πατέρας του Λίο είναι ολόιδος με αυτόν τον χαρακτήρα. Έτσι τον εντόπισα και τον ρώτησα αν θα τον ενδιέφερε να συμμετάσχει σε μία ταινία. «Σίγουρα» μου απάντησε. Του εξήγησα το σενάριο και μου απάντησε ότι ήταν όλα υπέροχα. «Σου είπε ο Λίο ότι είχα εταιρεία με στρώματα νερού;» τον ρώτησε, «Την έλεγαν Foggy Bottom» ανέφερε ο σκηνοθέτης αναπολώντας την ιστορία.



Στην ταινία «Licorice Pizza», που κυκλοφορεί τώρα στους κινηματογράφους, πρωταγωνιστούν ο γιος του Philip Seymour Hoffman, Cooper, οι Alana Haim, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper και Benny Safdie.

Ωστόσο, ο πατέρας του Ντι Κάπριο δεν είναι άγνωστη φυσιογνωμία καθώς οι γονείς του τον συνοδεύουν συχνά σε βραδιές βραβείων και εκδηλώσεις.

Ο Ντι Κάπριο έχει μιλήσει για το πόσο τον στήριζαν οι δικοί του από νεαρή ηλικία στα όνειρά του. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε πει κάποτε στο Parade ότι «Ο μπαμπάς μου πάντα μου έλεγε: «Πήγαινε εκεί έξω, γιε μου, και ό,τι θες. Δεν με νοιάζει αν είσαι επιτυχημένος ή όχι, απλώς να έχεις μια ενδιαφέρουσα ζωή».

