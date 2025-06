Νέα έκκληση πάπα Λέοντα για Μέση Ανατολή: «Η κραυγή για ειρήνη δεν πρέπει να χαθεί στη βοή των όπλων»

Νέο κάλεσμα για ειρήνη απηύθυνε την Κυριακή ο πάπας Λέων, εκφράζοντας ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας ενώπιον χιλιάδων πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο ποντίφικας υπογράμμισε ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις κινδυνεύουν να επισκιάσουν τον ανθρώπινο πόνο, ιδιαίτερα στη Γάζα.

Ο Αμερικανός ποντίφικας σημείωσε πως η διεθνής κοινότητα οφείλει να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση, προτού η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη. «Η παγκόσμια δίψα για ειρήνη δεν πρέπει να σιγήσει εξαιτίας της πολεμικής ρητορικής και των όπλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

War does not solve problems; on the contrary, it amplifies them and inflicts deep wounds on the history of peoples, which take generations to heal. No armed victory can compensate for the pain of mothers, the fear of children, or stolen futures. May diplomacy silence the weapons!…