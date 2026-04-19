Ο πάπας δήλωσε ότι η ομιλία του για τους «τυράννους» δεν αφορούσε τον Τραμπ

Ο πάπας Λέων δήλωσε ότι δεν είχε σκοπό να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο πάπας Λέων δήλωσε ότι δεν είχε σκοπό να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν, σε ομιλία του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επέκρινε τους «τυράννους» που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε πολέμους.

Ο ποντίφικας ανέφερε ότι οι δηλώσεις αυτές, που εκφωνήθηκαν λίγες ημέρες μετά από μια πολύκροτη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, είχαν γραφτεί δύο εβδομάδες νωρίτερα – «πολύ πριν ο πρόεδρος κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το πρόσωπό μου».

«Και όμως, όπως συμβαίνει, θεωρήθηκε σαν να προσπαθούσα να αντιπαρατεθώ, για άλλη μια φορά, με τον πρόεδρο, κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης προς την Ανγκόλα το Σάββατο.

Μία λάθος «αφήγηση» στη διαμάχη Τραμπ και πάπα

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση εναντίον του πρώτου Αμερικανού πάπα – ο οποίος έχει επικρίνει ανοιχτά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν – χαρακτηρίζοντάς τον «απαράδεκτο για την εξωτερική πολιτική».

Ο πάπας, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στην Αφρική, είπε ότι είχε αναπτυχθεί «μια συγκεκριμένη αφήγηση που δεν ήταν ακριβής», αναφέροντας «την πολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε» από τα σχόλια του Τραμπ.

Σε απάντηση στις τελευταίες παρατηρήσεις του ποντίφικα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έγινε καθολικός ως ενήλικας, είπε ότι ήταν «ευγνώμων στον πάπα Λέοντα που το είπε αυτό».

«Ενώ η αφήγηση των μέσων ενημέρωσης δημιουργεί συνεχώς συγκρούσεις – και ναι, έχουν συμβεί και θα συμβούν πραγματικές διαφωνίες – η πραγματικότητα είναι συχνά πολύ πιο περίπλοκη», πρόσθεσε ο Βανς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα – πριν από την ομιλία του πάπα στην οποία αναφέρθηκε στους «τυράννους» – ο Βανς είχε παροτρύνει το Βατικανό να «επιμείνει σε θέματα ηθικής».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Καμερούν την Πέμπτη, ο πάπας επέκρινε τους ηγέτες που «κλείνουν τα μάτια μπροστά στο γεγονός ότι δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται για δολοφονίες και καταστροφές, ενώ οι πόροι που απαιτούνται για την περίθαλψη, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση είναι άφαντοι».

«Οι 'ισχυροί' του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν ότι η καταστροφή διαρκεί μόνο μια στιγμή, ενώ συχνά μια ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για την ανοικοδόμηση», ανέφερε.

Το ζήτημα του πολέμου

Ο πάπας καταδίκασε επίσης «έναν ατέρμονο κύκλο αποσταθεροποίησης και θανάτου» σε μια «ματωμένη» περιοχή του Καμερούν που έχει πληγεί από την εξέγερση για σχεδόν μια δεκαετία.

Οι παρατηρήσεις αυτές ερμηνεύτηκαν από ορισμένους ως αναφορά στον Τραμπ – ο οποίος αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο πάπας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, και θέλω να λέει ό,τι θέλει, αλλά μπορώ να διαφωνώ».

Αρχικά είχε δημοσιεύσει μια μακροσκελή κριτική του ηγέτη της καθολικής εκκλησίας, αφού ο ποντίφικας είχε εκφράσει ανησυχία για την απειλή του Τραμπ ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» αν το Ιράν δεν συμφωνούσε με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν είναι μεγάλος θαυμαστής» του πάπα και τον χαρακτήρισε «ΑΔΥΝΑΜΟ στον τομέα της εγκληματικότητας και απαράδεκτο στην εξωτερική πολιτική». Ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης μια εικόνα του εαυτού του, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, ως μορφή που μοιάζει με τον Ιησού, την οποία αργότερα αφαίρεσε.

Η περιοδεία του καθολικού ηγέτη στην Αφρική περιλαμβάνει στάσεις σε 11 πόλεις σε τέσσερις χώρες. Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική επίσκεψή του στο εξωτερικό από την εκλογή του ως πάπα πέρυσι, και αντανακλά τη σημασία του καθολικισμού στην Αφρική.

Περισσότερο από το ένα πέμπτο των καθολικών παγκοσμίως – περίπου 288 εκατομμύρια άνθρωποι – ζουν στην Αφρική, σύμφωνα με στοιχεία του 2024.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή / Τζέι Ντι Βανς: «Ο Πάπας πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για ζητήματα θεολογίας»

Ο Βανς, ο οποίος είναι καθολικός, άσκησε κριτική στον ποντίφικα για τις τοποθετήσεις του σχετικά με τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στη «σωστή» θεολογική προσέγγιση
Η Κέιτλιν Τζένερ λέει ότι ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για το διαβατήριό της χωρίς αποτέλεσμα

Διεθνή / Η Κέιτλιν Τζένερ λέει ότι ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για το διαβατήριό της χωρίς αποτέλεσμα

Η Κέιτλιν Τζένερ αποκάλυψε ότι το ανανεωμένο αμερικανικό διαβατήριό της εκδόθηκε με ανδρική ένδειξη φύλου, παρότι τα έγγραφά της είχαν αλλάξει εδώ και χρόνια, και ότι ζήτησε βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να πάρει απάντηση. Η υπόθεση φωτίζει πώς η νέα πολιτική των ΗΠΑ για τα διαβατήρια αγγίζει ακόμη και τρανς πρόσωπα που τον έχουν στηρίξει.
Καναδός γκέι πρωταγωνιστής ταινιών ενηλίκων λέει ότι του επέβαλαν 10ετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Ειδήσεις / Γκέι πρωταγωνιστής ταινιών ενηλίκων λέει ότι του επέβαλαν 10ετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ

Ο Καναδός πορνοστάρ υποστηρίζει ότι κρατήθηκε επί ώρες από αμερικανούς τελωνειακούς στο αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο και στη συνέχεια αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ για μία δεκαετία
Διεθνή / Ρίσκο και ευκαιρία: Οι δύο εκεχειρίες που μπορεί να ενισχύσουν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι διπλωματικές διεργασίες έχουν ξεκινήσει και φαίνεται να αποκτούν δυναμική, όμως τα βαθιά γεωπολιτικά ζητήματα που χωρίζουν τις εμπλεκόμενες πλευρές καθιστούν το αποτέλεσμα αβέβαιο
Διεθνή / The Atlantic: Ο διευθυντής του FBI «αγνοείται» - Ανησυχία για τη συμπεριφορά του Πατέλ

Περιστατικά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, απουσίες χωρίς εξήγηση και έντονη αστάθεια στη συμπεριφορά του φέρεται να προκαλούν ανησυχία στο εσωτερικό του FBI και της κυβέρνησης Τραμπ
