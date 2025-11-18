ΔΙΕΘΝΗ
Όρμπαν: «Δεν φοβάμαι να χάσω τις εκλογές»

Η άνοδος του Πέτερ Μάγκιαρ απειλεί για πρώτη φορά σοβαρά την 20ετή κυριαρχία του

Ο Βίκτορ Όρμπαν εμφανίστηκε δημόσια ατάραχος μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κυβερνών Fidesz να μένει πίσω από το νεοσύστατο κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγκιαρ, του αντιπάλου που έχει ταράξει περισσότερο από κάθε άλλον την πολιτική σκηνή της Βουδαπέστης εδώ και χρόνια.

Σε συνέντευξή του στον Ματίας Ντέπφνερ, CEO του ομίλου Axel Springer (ιδιοκτήτη του Politico), ο Όρμπαν δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την πολιτική του επιβίωση: «Δεν είμαι μόνο ο πρωθυπουργός με τη μεγαλύτερη θητεία· είμαι και ρεκόρμαν στην αντιπολίτευση. Έχω περάσει 16 χρόνια ως αρχηγός της».

Οι εκλογές αναμένονται την άνοιξη, πιθανότατα τον Απρίλιο, και βρίσκουν τον Μάγκιαρ σε ανοδικό ρεύμα, με υποσχέσεις για πάταξη της διαφθοράς και ανάταξη της οικονομίας που έχει βαλτώσει.

«Ο πραγματικός αντίπαλός μου είναι οι Βρυξέλλες»

Ο Όρμπαν επέμεινε πως ο επικεφαλής του Tisza δεν είναι ο βασικός του αντίπαλος, αλλά… η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ΕΕ είναι κίνδυνος για εμάς. Μας εκβιάζει, προσπαθεί να μας πνίξει οικονομικά», είπε, συνεχίζοντας τη γνωστή του ρητορική περί “πολιορκίας” της Ουγγαρίας από τις Βρυξέλλες, οι οποίες κατά τον ίδιο θέλουν να αλλάξουν την κυβέρνηση όπως «έκαναν στην Πολωνία».

Ο Όρμπαν εδώ και 15 χρόνια βρίσκεται σε συνεχή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θεμελιώδη ζητήματα: κράτος δικαίου, δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ, μεταναστευτικό, κυρώσεις στη Ρωσία και στήριξη στην Ουκρανία.

Παρότι ο Όρμπαν επιχειρεί να δείξει αυτοπεποίθηση, η πραγματικότητα είναι ότι το πολιτικό του έδαφος μοιάζει πιο επισφαλές από ποτέ. Το Tisza καταγράφει ανοδική δυναμική, ενώ η δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και την οικονομική στασιμότητα φαίνεται να ενώνει ψηφοφόρους πέρα από τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές.

Όσο πλησιάζει η κάλπη, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν ο Όρμπαν μπορεί να χάσει· αλλά και αν είναι τελικά έτοιμος να το δεχτεί.

